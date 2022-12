Por Luciano Peralta

“El fútbol es cosa de hombres” y “los hombres no lloran” deben ser de las frases más repetidas entre los varones futboleros nacidos y criados durante el siglo pasado. Las cosas cambiaron, sí. Pero no tanto. Si bien las discusiones propuestas por los feminismos han calado profundamente en el sentido común de nuestras sociedades, existen sectores que siguen siendo poco permeables a revisar sus prácticas. El fútbol es uno de ellos.

Es que (parte de) el ser futbolero nacional se ha construido sobre modelos que, en nombre del “folclore del fútbol”, reproducen discursos que en cualquier otro ambiente no serían aceptados. Pero al fútbol, todavía, se le sigue permitiendo el racismo (“Son la mitad más uno, son de Bolivia y Paraguay”, cantan los hinchas de River); la homofobia (“Son todos putos los borrachos del tablón”, devuelven los xeneizes); los asesinatos como marca de superioridad (“quiero jugar contra River y matarles el tercero”, canta la 12); la violación como victoria, ¿quién no coreó alguna vez esa que dice “mirá, mirá, mirá, sacale una foto…?

Yo no sé si actualmente se escuchan frases como “esto no es una cancha de fútbol”, cuando alguien busca ubicar en tiempo y espacio a otro. Generalmente una persona mayor a una menor. Eso nos decían en la escuela primaria de los 90, cuando una maestra quería marcar una conducta reprobable. En la cancha, sí. En el aula, no. En la cancha valía todo. La puteada, la pierna fuerte o el codo arriba; “la concha de tu madre, de tu hermana o de tu prima”, en la cancha sí, en el aula no.

Mi generación creció viendo “El Aguante”, emblemático programa de TyC Sports que mostraba la intimidad de las tribunas del fútbol argentino. Yo lo miraba, me encantaba. Los discursos sostenidos desde el sentido común futbolero no eran más que la expresión de una forma de pensar propia de hace 20 años, que, igualmente, sigue teniendo mucho arraigo en la actualidad. Una que se solía repetir era la historia del fanático que por ir a un partido de fútbol no había estado en el nacimiento de su hijo o hija. Algunos hasta se jactaban de haberse “escapado” para llegar a alentar al club de sus amores.

De ahí venimos. De ese lugar de padre. Por eso fue tan importante lo que pasó con la Selección de fútbol durante Qatar 2022. Además de todo lo extraordinario, soñado y reparador que resultó para las grandes mayorías la obtención de la tercera estrella, dejó mucha tela para cortar respecto a cuestiones muy sensibles que, hasta ahora, no habían podido permear las potentes resistencias de ese sentido común futbolero. Al menos no con semejante gravitación como es una final del mundo.

Lionel Scaloni rompe en llanto, como un nene, tras el final del partido, llega Leandro Paredes y se funden en un abrazo; el Dibu Martínez le agradece a su psicólogo ante millones de personas; Enzo Fernández le dedica el triunfo a su familia, que hizo un esfuerzo enorme para estar ahí, acompañándolo, mientras sostiene a su bebé en brazos; Lisandro Martínez no puede hablar a cámara porque el llanto es incontenible; Messi abraza y besa a su esposa y a sus hijos mientras ellos acarician la copa.