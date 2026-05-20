Anuncian paro docente en Entre Ríos para este jueves 21 de mayo. Así lo informó la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer-. La medida de fuerza será por 24 horas, luego de la negociación paritaria que finalizó sin acuerdo, y en el marco de la discusión de la Reforma Previsional, cuyo proyecto será presentado la próxima semana en la legislatura.

Reforma previsional: legisladores se reúnen con Bagnat antes de la presentación del proyecto

Senadores y diputados oficialistas se reunirán este miércoles con el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, en un encuentro clave para terminar de definir detalles del proyecto de reforma previsional que la semana próxima podría tomar estado parlamentario.

Hasta el momento, lo que se ha conocido son los puntos que el gobierno provincial dio en llamar “vectores”, que representan los lineamientos principales de la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo. Se desconoce el texto con el articulado final, y si bien es una posibilidad que mañana llegue a manos de los legisladores de Juntos por Entre Ríos, aún no hay certezas de ello.

“Ignoro si mañana vamos a contar con el proyecto de ley. Y en cuanto a los tiempos de presentación, dependen del Poder Ejecutivo provincial. Estamos expectantes”, confió un legislador en diálogo con AHORA.

La semana que viene el Senado tiene prevista una nueva sesión ordinaria, donde el proyecto podría tomar estado parlamentario. A partir de allí, sería girado a comisiones, para habilitar el tratamiento y debate con invitados, antes del dictamen que lo llevaría al recinto.

Juntos por Entre Ríos cuenta con ocho senadores, y se descuenta que Gladys Domínguez (Feliciano), que el año pasado se apartó del bloque peronista, acompañaría el proyecto. Con este voto, el oficialismo conseguiría la media sanción y lograría que el proyecto llegue a Diputados, donde tiene mayoría.

Entre los “vectores”, el punto que más rechazo generó en los gremios fue aquel que extendía a 30 años la antigüedad para el cálculo del haber jubilatorio, lo que impactaría en el monto que cobrarían los pasivos. Además, se buscaría armonizar la edad jubilatoria con los parámetros nacionales, hoy en 65 años para los varones y 60 para las mujeres. Otro punto que generará debate son los regímenes especiales, que se conservarían pero con algunos cambios.