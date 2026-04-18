LA JUEZA LEVANTÓ LA MEDIDA
Los dos colegios donde se suspendieron las clases por amenaza de tiroteo retomarán las actividades el lunes
Luego de que la Justicia dispusiera la suspensión de clases este viernes en la Escuela Técnica N°2 “Presbítero José María Colombo” y en el Colegio La Salle, a raíz de amenazas de tiroteo detectadas en los baños de ambos establecimientos.
Los mensajes, que advertían “Mañana 17/4 tiroteo. No vengan”, generaron preocupación inmediata y motivaron la activación de protocolos de seguridad. Tras la viralización de las imágenes, intervino la Justicia. El fiscal coordinador Lisandro Beherán había sugerido implementar controles policiales en los ingresos a las instituciones. No obstante, la jueza de Familia y Menores, Florencia Amore, consideró que esa alternativa resultaba invasiva y optó inicialmente por suspender las actividades hasta el miércoles 22 de abril inclusive.
Desde el ámbito educativo, la directora departamental Marta Irazábal indicó que se actuó conforme a los protocolos vigentes desde las primeras horas del día. “Nosotros acatamos el oficio que llegó desde la Justicia”, afirmó, al tiempo que detalló que se dio intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo General de Educación, en articulación con su presidente, Carlos Cuenca.
Además, la funcionaria subrayó el rol de las familias en la prevención y el acompañamiento escolar, al sostener que “son las primeras educadoras” y deben reforzar el vínculo con las instituciones.
Sin embargo, la medida fue revisada horas más tarde. A partir de un planteo del Ministerio Público Fiscal, el Consejo General de Educación y un padre, la jueza Florencia Amore dejó sin efecto la suspensión. De esta manera, ambas instituciones retomarán el dictado de clases con normalidad el próximo lunes.