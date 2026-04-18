Luego de que la Justicia dispusiera la suspensión de clases este viernes en la Escuela Técnica N°2 “Presbítero José María Colombo” y en el Colegio La Salle, a raíz de amenazas de tiroteo detectadas en los baños de ambos establecimientos.

Los mensajes, que advertían “Mañana 17/4 tiroteo. No vengan”, generaron preocupación inmediata y motivaron la activación de protocolos de seguridad. Tras la viralización de las imágenes, intervino la Justicia. El fiscal coordinador Lisandro Beherán había sugerido implementar controles policiales en los ingresos a las instituciones. No obstante, la jueza de Familia y Menores, Florencia Amore, consideró que esa alternativa resultaba invasiva y optó inicialmente por suspender las actividades hasta el miércoles 22 de abril inclusive.

Desde el ámbito educativo, la directora departamental Marta Irazábal indicó que se actuó conforme a los protocolos vigentes desde las primeras horas del día. “Nosotros acatamos el oficio que llegó desde la Justicia”, afirmó, al tiempo que detalló que se dio intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo General de Educación, en articulación con su presidente, Carlos Cuenca.

Además, la funcionaria subrayó el rol de las familias en la prevención y el acompañamiento escolar, al sostener que “son las primeras educadoras” y deben reforzar el vínculo con las instituciones.

Sin embargo, la medida fue revisada horas más tarde. A partir de un planteo del Ministerio Público Fiscal, el Consejo General de Educación y un padre, la jueza Florencia Amore dejó sin efecto la suspensión. De esta manera, ambas instituciones retomarán el dictado de clases con normalidad el próximo lunes.