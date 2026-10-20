Los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI) son escenario de una serie de talleres destinados a promover hábitos de higiene personal y alimentaria desde los primeros años de vida. La propuesta busca incorporar prácticas cotidianas que contribuyan al cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.

Durante la semana pasada, las actividades se desarrollaron en diferentes EMPI de la ciudad, mediante encuentros que combinan el juego con el aprendizaje. A través de propuestas adaptadas a las edades de los niños, se abordan prácticas relacionadas con el lavado de manos, la higiene de los alimentos y el cuidado del entorno.

Los talleres están a cargo de la licenciada en Nutrición Elina Schauman, con el acompañamiento de los equipos docentes de cada establecimiento, que participan en las actividades y colaboran en la incorporación de los contenidos a las rutinas diarias.

Uno de los principales ejes de los encuentros es el lavado de manos como medida de prevención de enfermedades. Mediante distintas actividades, los niños aprenden a reconocer los momentos en los que resulta necesario realizar esta práctica, especialmente antes de comer y después de utilizar el baño.

También se aborda la higiene de los alimentos, con actividades orientadas a identificar cuidados básicos relacionados con su limpieza y manipulación. De esta manera, los participantes incorporan progresivamente conocimientos que pueden aplicar en su vida cotidiana.

Las propuestas están diseñadas para favorecer la autonomía de los niños mediante el aprendizaje de pequeñas acciones que pueden realizar de acuerdo con sus edades y posibilidades. En este proceso, el juego funciona como una herramienta pedagógica que estimula la curiosidad y facilita la incorporación de nuevos conocimientos.

A su vez, se busca que los aprendizajes trasciendan el ámbito educativo y puedan trasladarse a los hogares. Las actividades permiten que los niños reconozcan prácticas de higiene que también forman parte de la vida familiar, favoreciendo su continuidad fuera de los establecimientos.

Los talleres continuarán desarrollándose en los distintos Espacios Municipales de Primera Infancia de la ciudad, para que todos los niños que asisten a estos establecimientos tengan la oportunidad de participar y adquirir herramientas para el cuidado cotidiano de su salud.