Se refieren al precio del polietileno de alta densidad, que pasó de $1.400 el kilo antes del inicio de la guerra en Medio Oriente a $3.560 y comparan ese aumento con los del petróleo y el gas en el mercado local. Antecedentes

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) denunció en un comunicado “una escalada sin precedentes en los precios de las materias primas petroquímicas que afecta de manera transversal a toda la industria manufacturera argentina”.

Concretamente, los productores locales de juguetes, uno de los sectores más afectados por las importaciones, y en particular aquellas procedentes de China, precisan que entre el 28 de febrero y junio de 2026, la petroquímica Dow Chemical, empresa de Estados Unidos, a la que describen como “principal proveedor de resinas plásticas del mercado local y empresa con posición dominante en el sector” aumentó el precio del polietileno en todas sus variantes en más de un 150%, llevando el valor del kilogramo de polietileno de alta densidad de $1.400 a $3.560 (154,3%).

Más que juguetes

Ese aumento, argumentan, tiene un impacto mucho más amplio. “El polietileno y el polipropileno son insumos transversales a prácticamente toda la economía real. Envases de alimentos, productos de higiene y limpieza, juguetes, autopartes, materiales de construcción, embalajes logísticos y decenas de categorías más dependen de estas resinas como materia prima esencial. En muchas industrias representan entre el 40% y el 60% de la estructura de costos de producción”, afirma el comunicado.

En ese contexto de precios, agregan, “las PyMEs industriales que fabrican en Argentina no tienen capacidad de absorber indefinidamente este shock sin trasladarlo a precios, reducir producción o cerrar líneas de trabajo”.

En ese sentido, el presidente de la CAIJ, Matías Furió, declaró: “el conflicto en Medio Oriente impactó en todos los costos de la economía argentina, y nadie lo niega. El petróleo crudo Brent cotizaba USD 68,64 el barril el 27 de febrero, un día antes del inicio de la guerra, y hoy vale USD 82,58: una suba del 20%. La nafta súper pasó de $1.597 a $2.068 el litro: una suba del 29%. Son aumentos esperables, dentro de la lógica del mercado energético”.

“Ninguna lógica”

Según Furió, el aumento que dispuso Dow Chemical para el polietileno “no tiene ninguna lógica de mercado”.

“El kilo de polietileno de alta densidad costaba $1.400 antes del inicio de la guerra. Hoy vale $3.560. Eso es un aumento del 154% — casi ocho veces la suba del petróleo. Y aquí viene la pregunta que la industria se hace: el polietileno que produce Dow en la Argentina no se elabora a partir del petróleo sino del gas natural de Vaca Muerta, cuyo precio en boca de pozo es regulado localmente y no sufrió ningún incremento de esa magnitud por la guerra. ¿Cómo se explica entonces que el polietileno haya subido 154%? ¿Qué parte de ese precio corresponde al costo real de producción y qué parte es aprovechamiento de una posición de mercado sin competencia?”, se preguntó Furió.

El comunicado de los jugueteros reclama “una explicación” de la empresa y afirma que los precios “deberían retrotraerse acorde con los aumentos, pero no triplicarlos”.

Desde Dow Chemical no hubo respuesta a consultas de Infobae sobre el precio del polietileno, aunque voces de la industria refirieron que se trata de un “commodity”, sujeto a precio internacional. Este medio recurrió a servicios de precios de commodities que indican que entre el 27 de febrero (día anterior al inicio de la Guerra en Medio Oriente) y el viernes pasado el aumento había sido de 18,7%, más de ocho veces menos que el aumento que impactó a los productores locales de juguetes. Más aún, en los últimos dos meses el precio del polietileno descendió fuertemente respecto del pico que había alcanzado a principios de abril, cuando llegó a registrar un aumento del 39% respecto de los niveles de preguerra.

Contexto

El reclamo de los fabricantes locales de juguetes se produce además dos meses antes del “Día del Niño”, fecha clave en que -junto a las Fiestas de fin de año el sector genera el grueso de sus ventas anuales.

Debe tenerse en cuenta además que, amén de la vigencia de un tipo de cambio (precio del dólar) que la industria considera bajo y favorecedor de la importación, en octubre del año pasado el Gobierno de Javier Milei redujo los impuestos a la importación de juguetes, apuntando al alineamiento con los aranceles regionales para productos infantiles

En cuanto al sector petroquímico, y en particular en el caso de Dow Chemical, cabe recordar que en octubre de 2024 la empresa cerró su fábrica de polioles y derivados (poliuretanos) de Puerto General San Martín, en San Lorenzo, Santa Fe, lo que incluyó el despido de 40 trabajadores. La empresa había intentado cerrar esa misma planta en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Fuente: Infobae