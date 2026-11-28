Todo lo que hoy conocemos y damos por sentado tuvo un origen, ya sea como respuesta a una necesidad o bien impulsado por intereses y objetivos a futuro. Así ocurrió con los distintos hitos del desarrollo de la ciudad, pero también con otros avances que a menudo pasan desapercibidos, como la nomenclatura oficial de nuestras calles y el trazado del primer mapa.

Hace 177 años, la Villa de Gualeguaychú estaba entrando en un período histórico de grandes cambios y crecimiento, tanto social como económico, al ritmo de una pujante actividad portuaria y comercial. El 13 de abril de 1849, el entonces gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, sancionó el Reglamento de Administración de Justicia, mediante el cual creó formalmente el Departamento Gualeguaychú.

A partir de esa reforma, el orden cotidiano de la villa y sus distritos rurales pasó a estar administrado por un Juez de Paz y distintos alcaldes de barrio y de distrito, todos subordinados al poder ejecutivo provincial. Ese mismo año, Urquiza ordenó instalar el alumbrado público en Gualeguaychú, impulsó la creación de El Progreso de Entre-Ríos, el primer periódico local a cargo del periodista uruguayo Isidoro de María, y estableció la nomenclatura de las calles.

En tanto, a nivel provincial, su gobierno impulsaba un proceso acelerado de modernización institucional, legal y educativa que sentaría las bases del modelo entrerriano previo al Pronunciamiento de 1851. Entre Ríos consolidaba su perfil agroganadero y saladeril, a pesar de que las prohibiciones porteñas sobre la salida de metálico y el control monopólico del puerto de Buenos Aires generaban fricciones comerciales, presagiando la ruptura geopolítica con Juan Manuel de Rosas.

El 28 de noviembre de 1849, El Progreso de Entre-Ríos anunció la publicación “del Plano y Nomenclatura de las calles de esta Villa de Gualeguaychú, cuyo conocimiento a todos interesa”. El plano se imprimía y comercializaba en “a real cada uno” en la imprenta donde funcionaba el diario.

El medio expresaba que para Gualeguaychú esta era “sin duda una mejora reclamada ya por el estado adelantado de su población, que con notable rapidez se multiplica”. Y fundamentaba: “Un pueblo como este, que cuenta sobre 600 casas, entre las cuales hay à la fecha 78 establecimientos de comercio, con más de 3 mil habitantes. Un pueblo tan concurrido, donde existe un movimiento mercantil tan activo y continuado, necesitaba dar à sus calles una nomenclatura, que facilitase el conocimiento de su población, y el expediente de los forasteros, en los diversos casos que suelen ocurrir, elevándole al mismo tiempo, al rango que ocupan otros. Esa mejora pues, de indisputable importancia, se realiza hoy, por el digno gobierno del General Urquiza, que, con perseverancia y patriotismo, propende al adelanto y esplendor de los pueblos del Entre-Rios. Segundado su noble interés por las autoridades locales de este departamento, recibe el más completo cumplimiento”.

La Villa de Gualeguaychú comprendía por aquel entonces treinta y dos calles y dos plazas: la plaza principal, llamada “de la Independencia” (antes conocida como Plaza Mayor y desde 1910 hasta nuestros días como Plaza San Martín), y la plaza “nueva” llamada “de la Libertad” (hoy Plaza Urquiza).

La denominación de las calles, que con la publicación de este documento se establecía de manera oficial, era la siguiente.

De este a oeste: De Buenos Aires (Buenos Aires); De las Instituciones (Concordia); Del Tonelero (Del Valle); De Calá (3 de Caballería); Del Paraná (Doello Jurado); Del Uruguay (Gervasio Méndez); División Palavecino (Andrade); Laguna Limpia (Bolívar); India Muerta (San Martín); 24 de Enero (25 de Mayo); Urquiza (Urquiza); Arroyo Grande (Luis N. Palma); De Vences (Rivadavia); De los Andes (Colombo); De Ituzaingó (Ituzaingó) y De Corrientes (San Juan).

De norte a sur: De las Artes (Neyra); De la Agricultura (Maipú); Del Congreso Provincial (Chacabuco); De la Libertad (Magnasco); De la Concordia (Fray Mocho); De Salta (Segui); De Cristóbal Colón (Santiago Díaz); De Tucumán (Roca); De Julio (9 de Julio); Del Rosario (Rosario); De S. José (San José); De la Federación Entre-Riana (Belgrano); De la Independencia (Sáenz Peña); De la República Oriental (República Oriental); De Mayo (1º de Mayo) y De la Victoria (Victoria).

Historias detrás del primer mapa

El trabajo de recuperar esta información para recomponer el trazado del primer mapa fue llevado adelante por la museóloga Aldana D’Ortona, guía del Museo Casa de Haedo. En diálogo con Ahora ElDía, contó cómo surgió su inquietud por este mapa y qué otros aspectos de la evolución histórica de la ciudad siguen siendo motivo de investigación.

“Como el Museo de Haedo está emplazado en el casco fundacional de la Villa de Gualeguaychú, la realidad es que siempre buscamos conocer más sobre este lugar, su historia y cómo fue creciendo. Desde ese rol, siempre es bueno generar nuevos contenidos para incorporar y enriquecer el recorrido guiado”, expresó, al tiempo que indicó que en el museo ya contaban con trazados que la supieron guiar con respecto a cómo estaba ubicada cada calle y llegar a dar con su nombre actual.

“Me llamaron mucho la atención dos nombres”, mencionó: “la calle 25 de Mayo, que antes se llamaba 24 de Enero, para rememorar las batallas de Urquiza; y la calle San Martín, que se llamaba India Muerta, en honor a la batalla librada en marzo de 1845 en Uruguay, en la que Urquiza derrotó a Fructuoso Rivera”. La primera hace alusión a la Batalla del Arroyo del Sauce, donde en enero de 1844 las fuerzas entrerrianas vencieron a las del General Rivera en la Banda Oriental. La segunda, a la Batalla del Arroyo India Muerta, que obligó a Rivera a huir a Brasil.

Otros nombres también referían al universo militar de Urquiza. Según consigna el sitio web Gualepedia, “Laguna Limpia”, “Vences” y “Arroyo Grande” son los nombres de otras de sus victorias, mientras que “Calá” y “el Tonelero”, sus campamentos. “División Palavecino”, por ejemplo, alude al nombre que recibió la División Gualeguaychú en el ejército urquicista bajo el liderazgo del coronel mayor don Manuel Antonio Palavecino e integrada por ciudadanos del Departamento Gualeguaychú.

Muchas otras curiosidades sobre este tema fueron recopiladas en el libro "Por las calles de Gualeguaychú. Calles de ayer y de hoy", una publicación del Instituto Magnasco realizada por las historiadoras Leticia Mascheroni de Gasparovic y Delia Reynoso de Ramos, junto a las profesoras de literatura Carmen Galissier de Lioni y Norma Martínez de Martinetti.

Entre ellas, y por nombrar algunas, está el hecho de que la Villa fue planificada por Tomás de Rocamora con el modelo de damero o cuadrícula (implementado en la mayoría de las ciudades americanas fundadas por los españoles); que las primeras calles se denominaron “de la Virgen del Rosario, de San José, del Virrey, del Regidor, del Ayuntamiento, del Cabildo, de la Iglesia y de la fonda la Figurita”; y que las estacas que sostenían las primeras tablillas con sus nombres “fueron arrancadas por un grupo de agitadores mandados por Juan Carlos Wright que, igual que otros terratenientes, se oponía al asentamiento”.

Otros tres datos curiosos consignados en el libro son: que durante la gestión de Urquiza, “el hijo del gobernador León Sola, dedicado al arte, entregó a las autoridades de la Villa 285 tablillas pintadas y barnizadas con los nombres de las calles, que se colocarían con tres clavos cada una en los lugares más próximos a las esquinas”; que las calles eran barridas los días sábados, en los cuales “el carretillero mayor tenía la función de trasladar los animales muertos en la vía pública”; y que fue a partir de una Ordenanza del 13 de enero de 1875 que se separaron las denominaciones tomando como eje la calle Urquiza, un hecho que rige hasta el día de hoy.

Un pasado urbano aún por descubrir

Reflexionando sobre lo que todavía queda por investigar, D’Ortona observó que “nuestro casco histórico guarda muchos secretos e historias poco conocidas que merecen ser descubiertas”.

A modo de ejemplo, mencionó el primer cementerio, del cual llama la atención saber “las razones que movilizaron a la comunidad a solicitar su clausura y posterior traslado, el largo proceso que demandó esa gestión y los años de abandono que le dieron al centro urbano de la Villa un aspecto casi tétrico. También, lo precario de la antigua capilla, de barro y techos de paja, que hizo que por mucho tiempo el primer cura párroco debiera oficiar los sacramentos en la del antiguo asentamiento; así como el papel de la Plaza Mayor como espacio de encuentro y núcleo de la vida comercial, social y cultural. Uno de los principales objetivos del museo como institución es el de trabajar con el Paisaje Cultural de su entorno. Conocer estas historias y difundirlas nos permite reconstruir nuestro pasado, comprender cómo fue creciendo nuestra ciudad y reconocer las huellas de quienes, con sus acciones cotidianas, fueron construyendo nuestra identidad como comunidad”.