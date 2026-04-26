Los salarios universitarios acumulan una pérdida de 32% del poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Javier Milei, cayendo al menor nivel de los últimos 23 años, y para recomponerse necesitarían un incremento en torno al 50%.

El deterioro del poder de compra de los sueldos en el ámbito de la educación superior pública se da en un contexto crítico para las casas de estudios por ajustes en el presupuesto y el incumplimiento gubernamental de la Ley de Financiamiento Universitario.

En este marco, las universidades nacionales anunciaron más medidas de fuerza que incluyen otra semana completa de paro, entre el 27 de abril y el 2 de mayo, y la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo.

Al exponer el recorte presupuestario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) puntualizó que “las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario”.

El ajuste en el presupuesto universitario impacta de lleno en el bolsillo de los docentes y no docentes, ya que los salarios representan el 87,9% de las partidas destinadas a la educación superior, según precisó un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Al puntualizar en el efecto experimentado en el último tiempo, detalló que entre 2023 y 2025, los recursos destinados a sueldos docentes sufrieron una caída real del 30,5%, mientras que para el personal no docente la reducción alcanzó el 24,5%.

En este marco, el CIN indicó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%, lo que “implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%”.

Al respecto, describió que “el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”.

Con este panorama, el Consejo advirtió que en la actualidad, los salarios universitarios están en su “nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia”.

Para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios “deberían experimentar una recomposición del 47,3% respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026”, según calculó el CIN y pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al respecto, explicó que “ese porcentaje surge de la diferencia acumulada entre la evolución de precios y salarios y representa el incremento necesario para equiparar la capacidad de compra del salario al nivel previo a la asunción del actual gobierno nacional”.

A pesar del evidenciado deterioro del presupuesto y los haberes universitarios, el Gobierno busca aprobar una nueva ley de financiamiento para la educación superior que consolida los recortes de recursos y reemplaza a la normativa que está incumpliendo.

De esta manera, el análisis de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, alertó que el presupuesto para 2026 sería un 31,4% menor al que exige la ley actual. Además, señaló que la pérdida salarial real de los docentes, que calcula en 35,7% (mayor a la del CIN), se podría profundizar hasta alcanzar el 38% en agosto de 2026.

En este contexto, las universidades planean acentuar las medidas de fuerza con la paralización de las actividades, en todas las casas de estudios públicas del país, durante la última semana de abril, y con la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de mayo.

Al anunciar la medida, desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) indicaron que “la convocatoria surge ante la crítica situación que enfrenta el sistema universitario, con más de 17 meses consecutivos de pérdida salarial, la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Fuente: Noticias Argentinas