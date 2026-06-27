Luego de haber sido notificados de los despidos, algunos en el cambio de turno, y otros a través de WhatsApp, los empleados de la empresa que produce baterías en el Parque Industrial duermen fuera de las instalaciones para asegurar que no haya un desmantelamiento de la fábrica. Mañana, los responsables gremiales harán la denuncia en el Ministerio de Trabajo y aguardan un accionar urgente.

A más de 24 horas de haber recibido la comunicación de desvinculación laboral, los trabajadores de Unionbat S.A continúan acampando en el frente de la empresa. De acuerdo la información aportada por Martín Gómez, responsable gremial de Petroleros y Químicos, los empleados se organizan en turnos de seis horas, para “custodiar” durante todo el día las instalaciones.

Gómez explicó que esta medida responde principalmente a dos cuestiones: para visibilizar la situación que atraviesa el centenar de trabajadores y sus familias ante los despidos, y para evitar que la fábrica sea desmantelada.

El responsable gremial contó que el acampe se mantendrá hasta que se resuelva el conflicto: “Los muchachos van a cumplir sus turnos acá afuera para que no vengan a vaciar la fábrica, hasta que alguien se haga cargo de esto, y vea lo que la empresa quiere hacer con la planta y con la gente. No nos comemos el verso de que está en crisis, más allá de que la situación del país que es complicada, esta empresa ha superado momentos peores. Dicen que se les cayó la producción y los costos son muy elevados".

El lunes a primera hora, el gremialista adelantó a Ahora ElDía que se dirigirán al Ministerio de Trabajo a hacer la denuncia y exigir una respuesta urgente.

“Queremos saber qué va a pasar. Esperemos que el Ministerio actúe rápido, que constate que la gente está afuera de la fábrica y que hay familias que se están quedando sin su sustento”, apuntó.

Sobre el ánimo de los empleados, Martín Gómez describió que se encuentran preocupados, enojados y tristes: “Desde el mediodía que se enteraron han pasado por todas las emociones que te puedas imaginar. Esperamos que desde la empresa recapaciten. Nos contenemos entre nosotros porque acá no viene nadie, más allá del periodismo. Queremos trabajar, no queremos las indemnizaciones. Están rompiendo el tejido social”.

El gremialista apuntó que desde Codegu nadie se ha comunicado con ellos y tampoco desde el Municipio: “Dicen que son cosas de privado, pero estas familias gastan su plata en Gualeguaychú, y se va a notar en el caso de que ya no lo puedan hacer”.

La peor noticia

Según relató Gómez, el viernes al mediodía, cuando los trabajadores iban a ingresar en el segundo turno de la jornada, que consta de 6 horas, en la puerta los esperaba una escribana con las cartas de despidos. Durante el cambio de turno también notificaron a los que salían, y a quienes debían ir a la noche o estaban de licencia se les comunicó por WhatsApp.

“Dijeron que hacen un cese de actividades en la planta de Gualeguaychú por temas productivos y deciden cerrar. Despiden a todos, menos a los jefes y los gerentes que no están bajo convenio de Petroleros y Químicos. Son cien los telegramas de despido”, señaló Gómez.

“Con la empresa veníamos con un diálogo muy bueno, más allá de que ellos tenían problemas económicos, estaban pagando la quincena en dos veces, pero con un retraso de dos o tres días como mucho. El diálogo era bueno, cuando iban a hacer algo te avisaban, lo hablaban con la comisaria interna, con los delegados”, manifestó el delegado gremial e hizo hincapié en que “no había una mala predisposición de ningún lado, siempre se acompañó de parte del sindicato, por eso lo que pasó hoy no lo podemos entender. En ningún momento nos notificaron, ninguno llamó desde el directorio, tampoco la persona de Recursos Humanos, con quien tenemos buen diálogo. Yo me enteré a las diez de la mañana del viernes por el llamado de un delegado”.

Sobre los despedidos, la mayoría suma entre 15 y 25 años de antigüedad. Lo particularmente grave del caso es que la actividad es considerada insalubre, por lo que el personal se jubila a los 55 años con 25 años de aporte.

De acuerdo a la descripción de la página web de la fábrica, Unionbat S.A. es una empresa nacional que aporta al mercado tecnología internacional de última generación. “Es el único fabricante de baterías en la Argentina que posee certificación IATF 16949, y es la única fábrica de baterías del país que provee sus productos a Equipos Originales de las Terminales Automotrices”.

La producción de baterías se hace de forma integral, desde la fundición de metales no ferrosos hasta las aleaciones. Unionbat S.A posee dos plantas Industriales, una de 9400 m2 en San Martin, Pcia. de Buenos Aires y otra de 20000m2 en el Parque Industrial de Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos, según conta en su web.

La empresa es más que centenaria. Su historia, según describe, se remonta a la función en 1914 de la empresa Gino Bocci y Hermano. En 1981 presentó la primera “batería intercelda, termosellada y de bajo mantenimiento” fabricada en América del Sur y en 1997 se fusionó con Baterías Wao dando origen a la sociedad actual: Unionbat S.A. En 2001 obtuvo la Homologación del Sistema de Calidad bajo varias normas y como “operador de residuos peligrosos” y en 2005, reseña fue “la primera fábrica de Argentina” en producir baterías con aleación Calcio-Plata. Su más reciente hito fue el lanzamiento en 2019 de “nuevas baterías plomo-ácido Línea Solar, aptas para Energías renovables”.

Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, desde noviembre de 2023 hasta marzo pasado, se perdieron 26.448 empresas en todo el país, una baja del 5,2% sobre el total.

Se trata de “la peor caída en los primeros 28 meses de un gobierno” mencionó el informe de Fundar, cuyo relevamiento precisa también que sólo en marzo pasado se registraron 2.011 empresas menos que en febrero. Según el documento, a marzo se acumulaban 18 meses consecutivos de caída mensual. Y en la comparación interanual la pérdida asciende a 14.203 empresas respecto de marzo de 2025, una baja del 2,8%, con la que se acumulan 25 caídas interanuales consecutivas.