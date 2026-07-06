Los empleados de Unionbat realizaron este lunes al mediodía una protesta en reclamo por sus fuentes de trabajo, con una quema de cubiertas en la rotonda de acceso al Parque Industrial de Gualeguaychú.

Recordemos que Unionbat S.A. despidió a 101 trabajadores, la totalidad del personal comprendido bajo el Convenio Colectivo de Trabajo en su planta de la ciudad, paralizando completamente la actividad.

La semana pasada, la resolución de la Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer la situación al estado previo a los despidos del 26 de junio, es decir, que se reincorporen los trabajadores afectados.

Sin embargo, la empresa no permitió el ingreso de los empleados a la planta, manteniendo sus puertas cerradas y a los trabajadores en la calle.

Es por ello que este lunes decidieron hacer una manifestación en la rotonda del ingreso al Parque Industrial.

El próximo miércoles 15 de julio se realizará una nueva audiencia en la secretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria. Mientras tanto, el centenar de despedidos continúa con una gran incertidumbre y desesperación.