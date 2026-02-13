El Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del juez Hernán Viri realizó una audiencia el viernes por la mañana para intentar resolver el conflicto ambiental por el mal funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales del Parque Industrial. La convocatoria se hizo luego de que llegaran las pericias realizadas por presunta contaminación ambiental.

“Fue una audiencia que cité más allá de la responsabilidad penal de cada uno, ya que cuando hay causas ambientales, la Corte nos insta a los jueces a realizar esfuerzos para solucionar la cuestión ambiental. En este sentido, nos pide que realicemos audiencias con las partes para tratar de llegar a una resolución del conflicto y en la medida de lo posible sanear la afectación ambiental”, describió Viri sobre el procedimiento.

Quienes participaron en la audiencia fueron representantes de Codegu, como su presidente Tomy Fogg, la subsecretaria de Ambiente Municipal Ivana Zecca, el Ministerio Público Fiscal con la representación de Pedro Rebollo, y representantes de empresas.

Durante el encuentro, Codegu dio cuenta de las acciones que está llevando a cabo para remediar la situación y lograr que la Planta de Efluentes Cloacales funcione dentro de los parámetros normales.

“Me contaron que están comprando aireadores para darle más oxígeno a la Planta de Efluentes y están reemplazando otras máquinas. Me dijeron que va a tardar un tiempo, porque hay muchos repuestos que vienen del exterior. Además, colocarán detectores de contaminación a la salida de las empresas, porque detectamos que lo que contamina llega a la planta de efluentes, pero no sabe de cuáles empresas proviene. Es para tener más certezas. Lo que noté es que hay compromiso para dar una solución al problema”, resaltó Viri.

Sobre el allanamiento previo y las pericias realizadas, el juez Federal detalló que “la situación del lugar es preocupante. En su momento mandé a hacer una pericia, y se le tomó declaraciones a un perito especialista de la Policía Federal del Departamento Ambiental. Respecto de los metales detectados están dentro de los límites, no hay contaminación, pero sí se detectó Escherichia coli, que eso sí afecta la salud, el ambiente y está contemplado en el Anexo 2 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Por eso estaríamos frente a un delito. En su declaración el perito, aconsejó la clausura temporal hasta que se solucione la cuestión ambiental. Como sé que clausurar el Parque Industrial tiene muchos efectos, lo que quise es llegar a un acuerdo, para no tener que dictar esa medida”.

Consultado sobre los plazos y la necesidad de solucionar la situación, ya que la contaminación sigue ocurriendo día a día, Viri fue muy tajante: “El objetivo era ver si las partes podían dar una solución concreta y avanzar. Es por esto que voy a liderar un grupo técnico para que se dé una solución, y no quede sólo en un plan de acción. En esta tensión entre el medio ambiente y el desarrollo industrial, los jueces tenemos que encontrar alternativas o soluciones que contemplen ambas partes, y creo que lo entendieron, porque si se clausura al Parque afecta a las propias empresas. Entiendo que no es de un día para el otro, pero lo que les dije que es plantearan un tiempo lógico. Tengo claro que la clausura trae consecuencias, pero seguir permitiendo la contaminación también. En los próximos días voy a esperar que presenten el plan, si no lo hacen, lo voy a intimar. Voy a dar un plazo de entre 7 y 8 días hábiles. Después se evaluará que sea lógico lo que planteen”.

Por otro lado, aclaró que “esto no tiene que ver con la cuestión penal de fondo, porque hubo una afectación ambiental. Pero en lo inmediato mi mayor preocupación es que se solucione. Después la causa penal por contaminación buscará a los responsables que van a tener que responder”.

En torno a los próximos pasos a seguir, el juez federal manifestó que una vez que tenga el plan de acción, se llamará a una audiencia pública para que participen los vecinos del Barrio Don Pedro y tomen conocimiento de lo que se hará.

El rol del Municipio

En representación de la Gestión, la encargada de asistir a la audiencia fue la subsecretaria de Ambiente Ivana Zecca, quien contó a Ahora ElDía cuál fue su rol.

“Nosotros lo que hicimos fue contar la función de contralor que tiene el Municipio en el Parque Industrial. Los monitoreos y los controles que se han mantenido de forma ininterrumpida desde que asumimos. Además, hemos mantenido una comunicación fluida con los vecinos del Barrio Don Pedro, con la Codegu y el Parque Industrial. También hemos tenido una participación activa en cuanto a brindar sugerencias y soluciones para que el sistema funcione en condiciones”, apuntó.

En este sentido, Zecca resaltó que “nosotros tenemos un rol de contralor, está todo registrado, cuando se toman muestras se generan actas y está todo a disposición para quien lo requiera. Realizamos muestreos de forma quincenal a la Planta de Efluentes, y cuando hay denuncias intervenimos. Cuando se labra un acta de infracción, se pone en conocimiento al juez de faltas, quien instrumenta las medidas necesarias”.

Además de monitorear la Planta de Efluentes, la Subsecretaría de Ambiente también controla el río en el punto del caño difusor.

Zecca señaló que “participamos en la ampliación del plan de acción de Codegu cuando se presentó a los vecinos, que se había estipulado en 30 días. Los últimos resultados que tenemos se nota una mejoría en el proceso, lo que responde a las mejorar que se han hecho, pero falta implementar algunas más”.

Por último, adelantó que “todos los sensores que tenemos están disponibles para la Justicia. La semana del 23 de febrero vamos a colocar un nuevo medidor de gases en el Barrio Don Pedro y pensamos tener el informe preliminar en marzo”.

La postura de Codegu

Desde la Corporación del Desarrollo Gualeguaychú difundieron un comunicado luego de la audiencia, en el que expresaron que “desde la institución se valora especialmente el ámbito de diálogo generado, entendiendo que el intercambio entre los distintos actores involucrados constituye el camino adecuado para alcanzar soluciones sostenibles y consensuadas. En ese sentido, se reafirma su plena voluntad de cooperación y destaca que participó de la instancia con la vocación intacta de continuar trabajando de manera articulada junto al Estado, el sector empresarial y la comunidad”.

Y concluyó: “Finalmente, se ratifica el compromiso histórico con la promoción de un desarrollo industrial que resulte compatible con el cuidado del ambiente y la calidad de vida de los vecinos, pilares fundamentales para el crecimiento equilibrado y sustentable de la ciudad”.