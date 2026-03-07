El ministro de Economía Luis Caputo anunció la incorporación del economista uruguayo Ernesto Talvi a su equipo de trabajo.

"Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico", resaltó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.

Y valoró: "Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina".

En ese marco, el viceministro José Luis Daza destacó sobre la llegada de Talvi que cuenta con "una destacadísima trayectoria como académico, policymaker e investigador en organismos internacionales".

Quién es Ernesto Talvi

El economista uruguayo se desempeñaba como investigador visitante del Americas Institute de la Universidad de Georgetown, en Washington, que encabeza el economista argentino-mexicano Alejandro Werner

En 2018 fundó el movimiento liberal-progresista "Ciudadanos", dentro del Partido Colorado de Uruguay.

Luego fue candidato presidencial, senador electo y ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, pero se retiró de la vida política en 2021.