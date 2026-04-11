Este sábado se cumplió un año que el Gobierno selló un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$20.000 millones. Pasado este tiempo, el equipo económico cumplió con creces las pautas vinculadas al superávit fiscal, pero mostró incumplimientos sobre la acumulación de reservas y ahora discute los pormenores de la segunda revisión del acuerdo, una instancia que espera cerrar cuanto antes.

El programa de Facilidades Extendidas que se oficializó el 11 de abril de 2025 tiene vencimientos que se extenderán hasta 2035 y un período de gracia de cuatro años y medio. El desembolso inicial fue del 60% del préstamo -US$12.000 millones- y a fines de julio, se aprobó la primera revisión del programa, que habilitó otro giro de alrededor de US$2000 millones.



Ahora, el equipo económico busca dar por finalizada la segunda evaluación, que destrabará una transferencia pos US$1000 millones adicionales. Sin embargo, esa prueba sigue demorada.

La segunda revisión del acuerdo evalúa el desempeño de ciertas variables de la economía hasta el cierre de 2025. El Fondo analiza el cumplimiento de dos metas centrales: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. Sobre la primera variable, el resultado fiscal del año pasado marcó un superávit primario cercano al 1,4% del PBI cuando la meta pactada era de 1,3% del producto, aunque el equipo económico había arrojado la posibilidad de llegar a 1,6% del PBI.

Sin embargo, sobre las reservas se cree que no se alcanzó el objetivo, por lo que el Gobierno deberá acudir a un waiver o perdón del FMI por ese incumplimiento. A raíz del reclamo del organismo, el Banco Central anunció a comienzos de este año un plan para reforzar sus reservas en unos US$10.000 millones.

El próximo paso para que se apruebe esa revisión es la aprobación a nivel técnico o de staff. Luego esa decisión se eleva al directorio, que toma la decisión final.

Según una estimación que realizó la consultora 1816, la validación de los programas del Fondo por parte del directorio demoran entre dos y cuatro semanas luego de haberse alcanzado un acuerdo con el staff. En concreto, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se otorgó el préstamo de 2018, la aprobación entre la instancia técnica y el directorio demoró en promedio 18 días. En la presidencia de Alberto Fernández se extendió por un promedio de 20 días y para la administración de Javier Milei se cerró en un aproximado de 26 días.

El objetivo del Ejecutivo es que la evaluación de la segunda revisión se apruebe rápidamente. No solo para que lleguen US$1000 millones, sino porque también implicará una nueva señal de respaldo por parte de la entidad multilateral de crédito.

En los próximos días, el ministro de Economía viajará a Washington. Las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial se celebrarán del 13 al 18 de abril en Washington, y Caputo tiene previsto viajar a Estados Unidos el 14. Más temprano ese día incluso participará de un evento organizado por Amcham.

A diferencia de otros eventos, esta convocatoria estará atravesada por el impacto de la guerra en Medio Oriente. Incluso, en las últimas horas el organismo difundió un informe en el que remarcó que los efectos del conflicto son globales aunque desiguales entre los países y instó a los gobiernos a adoptar medidas para intentar contener la suba de los precios de la energía en sus territorios.

Fuente: TN