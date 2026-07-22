El ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza este miércoles por la tarde una conferencia de prensa para presentar el proyecto con modificaciones de la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de los dólares del colchón. El Gobierno enviará esta semana el texto oficial al Congreso.

El jefe del Palacio de Hacienda está acompañado por María Ibarzabal Murphy, de la Secretaría Legal y Técnica, y tributaristas involucrados en el proceso de mejoras, que contestarán preguntas a la prensa.

“El objetivo es que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo”, afirmó el funcionario, que detalló que los cambios surgieron tras las reuniones que mantuvo en las últimas semanas con contadores y tributaristas, que habían planteado dudas sobre la norma sancionada a fines de diciembre.

En ese marco, el ministro sostuvo que el Banco Central calcula que hay US$170.000 millones “debajo del colchón”, más de cuatro veces los depósitos en dólares del sistema financiero. “A nivel de país, no nos sirve que la gente tenga dólares debajo del colchón”, sentenció Caputo, y agregó que formalizar esos fondos permitiría seguir bajando impuestos sin necesidad de subir la presión tributaria, en momentos en que la Argentina registra récords de exportaciones y superávit comercial, con el BCRA comprando US$100 millones diarios en el mercado cambiario.

Los cambios en la norma que fue sancionada a finales de diciembre del año pasado habían surgido durante las reuniones que Caputo mantuvo con contadores y tributaristas en las últimas semanas.

Los cuatro cambios más importantes de la ley

Se eliminan los topes para adherirse. Hasta ahora, solo podían entrar al régimen personas cuyos ingresos no superen los $1000 millones de ingresos anuales o $10.000 millones de patrimonio, y que no califiquen como grandes contribuyentes. Con la nueva propuesta, esos topes desaparecen y el único requisito será tener residencia fiscal en la Argentina durante todo el período.

“El regimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el pais sin restriccion de patrimonios ni ingresos con una salvedad de grandes contribuyentes, que no gozaran de beneficios propios del régimen”, explicó Ibarzabal Murphy.

El segundo cambio ajusta los parámetros y causales para quebrar la presunción de exactitud. Con este mecanismo, ARCA no puede cuestionar el origen de fondos declarados en el pasado, salvo que detecte una “discrepancia significativa”: cuando la diferencia declarada supera el 15% de lo real.

Ese límite era muy criticado por los tributaristas, y la reforma agrega una excepción: si la diferencia es de hasta $5 millones, no se considera discrepancia, aunque supere el 15%. “Toca uno de los puntos más sensibles del régimen”, aseguró Ibarzabal Murphy.

El tercer cambio invierte la carga probatoria. Siel contribuyente corrige la declaración y paga la diferencia dentro de los 15 días de que ARCA lo notifica, no pierde los beneficios del régimen.

El cuarto cambio se refiere al mecanismo de reintegro acelerado. Si el contribuyente paga el ajuste para no perder el régimen y posteriormente se revoca la impugnación de ARCA, se le restablece plenamente la presunción de exactitud. ⁠En este escenario, ARCA está obligada a reintegrar los importes con intereses de repetición en un plazo expedito no mayor a 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.

Fuente: TN