Luis Castillo: "hay que generar conciencia sobre la importancia de la donación de plasma"

“En nuestra ciudad el porcentaje de eficiencia en la utilización de esos plasmas es alrededor de 93%, o que habla de una buena respuesta pero queremos destacar y por eso remarco la ciudad a nivel de toda la provincia por los datos que tenemos es que nuestros plasmas enviados es superior al 85%. Estos buenos resultados tienen que ver con tres variables: 1) la utilización del plasma, 2) el tipo de pacientes en el que se utiliza, la 3) el tipo de atención en las terapias intensivas que trabajan muy bien con una eficiencia destacable” explicó Castillo

“Aprovecho para invitar a todos lo que transitaron la enfermedad que se acerquen al Banco de Sangre porque necesitamos de esos donantes no sólo para la ciudad sino para otros lugares de la provincia que nos están pidiendo y que con un gesto solidario lo estamos proveyendo. Pueden ser hombres y mujeres, especialmente aquellas que no haya cursado un embarazo para poder colectar el plasma”, remarcó.

También hizo mención a la situación sanitaria y sobre todo, pidió a la comunidad no relajarse ante la baja de casos de estos días. "No podemos comernos en amague que nos comimos hace un par de meses. La realidad indica que el virus no ha pasado, por el contrario, está circulando. Es cierto que bajaron los casos, pero falta todavía mucho para poder expresar que el virus no está. Entonces hay que seguir actuando con la misma responsabilidad para evitar el contagio".

Sobre las cuestiones que podrían ayudar a propagar el virus, Castillo graficó que "de nada sirve este esfuerzo que se le pidió a la comunidad de guardarse en sus casas, evitar la circulación innecesaria y todas las medidas que tomamos, si el 21 de septiembre salen miles de personas a celebrar la llegada de la primavera y el Día del Estudiante y volvemos a tener imágenes como las que tuvimos meses atrás".

Finalmente, dijo que "debemos entender que la nueva normalidad no tiene nada que ver con lo que estábamos acostumbrados, en todo sentido. No podemos imaginarnos una ciudad con eventos masivos, un Carnaval como el que nos encanta disfrutar, una temporada de turismo como las que veníamos acostumbrados. Todo será distinto y tendremos que saber adaptarnos a eso. No digo que no vaya a haber temporada de verano ni Carnaval: digo que tendremos que reinventarnos para poder adecuarnos a los tiempos que vienen".