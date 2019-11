E inquieto como pocos, Luis no llega al recinto con las manos vacías, sino que promete hacerlo con un montón de proyectos y, lo que es más típico de él y atípico en el resto del mundo, con un libro bajo el brazo: "Diario de sesiones: Guía práctica para concejales".

“Escribir el libro fue mi manera de capacitarme para el lugar que voy a ocupar en el Concejo Deliberante (CD)”, explicó Castillo en una entrevista dada a ElDía desde Cero (FM 104.1), quien agregó que además de hacer ordenanzas y ejercer el del Poder Ejecutivo, una de las funciones más importantes que tendrá será la de “reconstruir la confianza de las personas en la política, en los políticos”.

"Diario de sesiones: Guía práctica para concejales" será lanzado en forma libre y gratuita en Yrigoyen 75, en la sede del CD que lo tendrá como edil desde el 10 de diciembre, banca que explicó por qué buscó ocupar desde un principio: “Siento la obligación ética de tener que hacer algo. Podemos hacer dos cosas: o criticar desde afuera o meternos adentro para solucionar lo que nos molesta. Y afortunadamente con el vecinalismo encontré a un grupo de personas que, más que problemas similares, coinciden en las ganas de conseguir soluciones”.

Castillo entrará a un CD donde el oficialismo tendrá una gran mayoría: el peronismo tendrá 9 bancas, Juntos por el cambio tendrá tres y él ocupará la última. Y ante este panorama, la exigencia del concejal vecinalista es bien clara: “Que el CD no se transforme en un apéndice del Poder Ejecutivo, que discutamos entre nosotros, que presentemos proyectos, que los debatamos”.

Y por su queda alguna duda, se describió a si mismo de manera por demás elocuente para aventurar su rol en el CD: “Voy a ser un concejal muy hincha pelotas, y ojalá que todos sean igual de hincha pelotas que yo. Tengo un montón de proyectos, y ninguno tiene que ver con plata, sino con gestión y coordinación. Y voy a hacer todo para que esos proyectos se discutan y se debatan en el recinto”, prometió.

“Tengo excelente relación con los concejales que van a asumir del oficialismo, y también con los de Juntos para el Cambio, y todo están conscientes de que hay que cambiar para darle utilidad al CD. He estado hablando con todos y todos coinciden con esto”, confesó.

Finalmente, Castillo se refirió a uno de los temas que viene llamando la atención estos últimos días: el proyecto enviado al recinto por el intendente Martín Piaggio en el cual busca reducirse el sueldo él, a todos los funcionarios y a los concejales.

“Lo que importa no es lo que diga el Intendente, sino que se discuta en el CD. Lo cierto es que la crisis en Argentina no es simbólica y es muy real. En este contexto, algún concejal podría proponer hacer un saneamiento en serio en el Estado. Por ejemplo: ¿qué podemos hacer con los gastos en asesores? ¿Qué vamos a hacer con los contratados? ¿Por qué pagamos el celular de los funcionarios? ¿Por qué no reducimos el gasto en combustible? Si vamos a hacer un ahorro, hagamos un ahorro en serio y reduzcamos también los gastos. Hay cientos de contratados municipales, y estoy seguro que alguno será invaluable, pero no creo que sean todos así”, propuso.

"Hay que achicar, hay que reducir. Pero no como hizo el Gobierno nacional, con Salud y Cultura, que es una salvajada. Hay áreas, como esas por ejemplo, en las cuales no debemos tocar ni un centavo, sino por el contrario. Pero hay otras áreas que no son tan vitales. Esto se llama priorizar", concluyó el edil del vecinalismo.