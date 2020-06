"Macri fue un vende patria, tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo"

“Macri fue un hijo de puta, un vende patria, ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo, no jodamos”, aseveróasin vacilar el sindicalista

- Etchecopar: ¿Hay que matarlo a Macri?

- Medina: ¿Por qué no? si hay tanta gente que muere en el país…

- Etchecopar: ¿Usted lo mataría?

- Medina: Yo no tengo el coraje de matarlo, pero de una vez por todas hay que hacer justicia. A ese presidente lo eligió el pueblo y nunca le dio respuesta al pueblo. A mi no me gusta la injusticia. En argentina hace cuatro años que hay pandemia de muerte y falta de trabajo por culpa del gobierno de Macri.

Sin advertir de la gravedad de sus palabras, el “Pata” Medina intentó justificar sus dichos al resaltar que está preso por culpa del gobierno anterior. “Soy una víctima de los jueces y los políticos corruptos. Soy uno de los mejores dirigentes del país. Los trabajadores me aman en La Plata. Preguntale qué es lo que piensan de Medina”, le pidió a Baby Etchecopar.

“Pero el resto de los restos argentinos no lo quieren”, respondió el periodista mientras lo entrevistaba enRadio Rivadavia. A lo que Medina le replicó: “No me interesa que los fachos y los antiperonistas no me quieran”.

En ese momento, Baby intentó hacerle entender -en vano- que no todas las personas que denuncian hechos de corrupción son “gorilas”. Pero el sindicalista continuó con sus críticas hacia el ex Jefe de Estado. “¿Lo de Macri no fue corrupción?”, le retrucó Medina y puso como ejemplo la abultada deuda externa que le dejó al país y al gobierno actual.

Juan Pablo “Pata” Medina 2.jpg Medina fue beneficiado con la prisión domiciliaria

“A mi me eligieron por voto popular y me metieron en cana, pero nunca me encontraron nada”, aseguró Medina, quien dio entender que se considera un preso político como Amadou Boudou o Lázaro Báez pero se negó a opinar sobre sus situaciones procesales.

“Por qué tengo que opinar de ellos cuando fueron causas netamente políticas y mediáticas como me iniciaron a mí. Macri fue un hijo de puta y un vende patria que puso en peligro al país. Cuando hablamos de un préstamo del FMI hablamos que puso en juego la soberanía de la patria”, señaló el sindicalista con enojo.

Juan Pablo “Pata” Medina.jpg Juan Pablo "Pata" Medina

Mientras el “Pata” Medina denunciaba la actuación de la justicia durante el macrismo, Etchecopar le recordó que al ex juez Norberto Oyarbide también lo “apretaron” para que durante la gestión tanto de Néstor como de Cristina Kirchner cerrara denuncias clave por supuesto mal desempeño de sus funciones. ”Está mal que pase eso en plena democracia pero Oyarbide no pudo comprobar nada”, respondió.

Medina hizo hincapié en las supuestas cuatro causas que le “armó” el macrismo y recordó que tanto él como su mujer fueron espiados cuando estuvieron presos. “Mi mujer estuvo con cámara oculta y yo también cuando estuve ocho meses en Melchor Romero. A mi me siguen persiguiendo a pesar de que estoy preso en mi domicilio”, aseguró.

Y concluyó: “Me considero totalmente inocente. Y si no, que la justicia demuestre lo contrario. Hubo apriete del gobierno. Macri podía comprar voluntades porque era el Presidente de la Nación. En su gobierno hubo apriete a los jueces”. (fuente: Infobae)