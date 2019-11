Con Macri una vez viajamos juntos a Rosario. Cuando bajamos del avión, caminamos juntos y me dijo: ‘Gringo, pensar que me puedo ir a cualquier lado del mundo, pero irme sería un acto de cobardía’.

Sin dudas que ahora Macri va a estar más tranquilo, porque le preocupan los argentinos.

Macri entrega el Banco Central con fondos. El otro Gobierno no dejó nada.

En 2015, Bordet no tenía para pagar sueldos y aguinaldos, y el Presidente decidió ayudarlo

Los jubilados cobran porque Macri aportó a la caja de jubilaciones de Entre Ríos

En el Gobierno anterior no se sabía cuanta inflación había

No conseguimos algunas leyes para atraer a los inversores. La de juicios laborales, por ejemplo, no la pudimos sacar.

Hay que hacer la reforma previsional, porque las caja de jubilaciones están explotadas

Hay gente que se jubiló si haber aportado jamás, y ahora hay que pagarle a esa gente. ¿Qué quiso hacer Macri? Ordenas todo esto, pero no pudo.

Hay cosas que no pudimos arreglar, como la baja impositiva o los créditos del Banco Nación.

En el kirchnerismo hacían andar la maquinita, por eso se disparó la inflación.

Nos faltaron cuatro años más para poder hacer todo lo que necesitábamos para arreglar el país.

Ojalá que a Alberto Fernández le vaya bien y Argentina salga a flote, pero hay que ver qué políticas económicas va a apoyar. Si nos abrimos al mundo, capaz que nos va bien.

Qué curioso, ganó Fernández y todo se solucionó, no hay más cortes. En el único lugar en el cual van a seguir las protestas es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque ganó Horacio Rodríguez Larreta.

En la TV Pública todos los jueves una señora tiene su espacio para hablar mal de Macri. Por eso creo que con Macri lo que se privilegió fue la libertad de expresión.

Macri nunca se metió en la Justicia. Los jueces tuvieron independencia. Por eso hemos vivido en una república.

El día después de las PASO

El 9 de agosto nos fuimos con un dólar estable y la inflación bajando, pero el 12 de agosto nos despertamos con una corrida. Si Macri hubiera ganado no habría pasado esa corrida cambiaria.

La gente se fue y sacó la plata porque se dio cuenta que ya conoce a los que vienen.

El 12 de agosto mucha gente se despertó y vio lo que podía pasar. Vio a Venezuela y lo que está pasando en los países vecinos. Y la gente no quiere violencia.

¿Por qué Juntos por el Cambio pudo dar vuelta la elección en Entre Ríos?

No vimos hacer campaña al peronismo. Nosotros nos caminamos toda la provincia. Hablamos con los vecinos, los escuchamos, y eso la gente lo vio.

Kueider y Bordet me llamaron para felicitarme por el triunfo, pero a ellos no los vi militar durante la campaña.

En Gualeguaychú, la militancia del PRO, UCR, GEN y Nuevo Espacio fue ejemplar. Fueron ellos los que dieron vuelta la elección. Los felicité por el trabajo que hicieron.

Fue una alegría porque sabíamos que podíamos ganar. Y el resultado en Gualeguaychú para nosotros fue la gran sorpresa.

Su rol como político

En el Senado es difícil presentar un proyecto, porque pertenecemos a un espacio político y tenemos que llevar una línea. Y uno tiene que ser responsable con eso

La gente siempre espera más de uno.

Al principio, muchos entrerrianos me pasaron factura por meterme en política. Pero lo cierto es que para cambiar las cosas hay que participar. Es muy fácil tirar piedras desde la vereda de enfrente.

Los movimientos sociales le hacen cambiar de idea a la gente, sin querer le hacen cambiar las posiciones. A muchos legisladores no los hacen pensar con el corazón.

Hay muchos políticos que en privado dicen una cosa y en público no se animan.

Retenciones al campo

Cuando me enteré hablé con Mauricio. Iba de La Paz a Feliciano, y lo llamó por teléfono. Le dije que este no era el acuerdo que hicimos por las retenciones, y entonces me contestó: ‘Aguántame que no me queda otra’. Me tuve que tragar y sapo y lo salí a bancar. Me reclamaron los de mi sector, pero mucha gente entendió. También es verdad que otros no van a entender nunca.

Por las retenciones podría haberme ido del bloque, pero cuando entré en política dejé de ser dirigente del campo.

Relación Nación/Provincia

Los caminos de tierra, la salud pública, el estado de las escuelas… eso es responsabilidad de la provincia

Sobre el tema de las vacunas se han dicho más cosas que las que son ciertas. Hemos tenido atrasos, pero no los atrasos abismales que se informaron. Es responsabilidad del Estado nacional, pero fueron los laboratorios los que no entregaban las vacunas.

Agroquimicos

Primero hay que abrir un debate, que se lo pedimos al Gobernador, pero tiene que ser un debate fundado en lo que dicen los científicos, no en ideologías, porque acá muchos hablan desde la ideología. Que en la mesa se sienten las universidades, que se siente la Provincia, la Nación, todos.

Tienen que decir bien en qué afecta el glifosato, en que el raid, en qué el espiral para los mosquitos, porque si no después se termina demonizando a la soja

Tenemos que producir sano, y vender salud. Creo que hoy lo estamos haciendo lo mejor posible.

No tenemos certificación de origen de la fruta y verdura que entra a Gualeguaychú.

No digo que el agua de acá sea buena o mala, solo espero es que estemos tomando un agua potable como se debe.

El nuestro es un modelo de producción a cambiar, pero no se puede hacer de un día para el otro. Acá quieren prohibir, y lo que hay que hacer es controlar.

Su relación con Martín Piaggio

Tengo muy buena relación, y cada vez que puedo lo acompaño en lo que necesite. En todos los actos que me necesite estaré a su lado acompañándolo. Tenemos que demostrarle a todo el mundo que los intereses de Gualeguaychú son más importantes que las diferencias políticas.

Relación Macri-Vidal

No creo que María Eugenia Vidal esté enojada con Macri, saben que tenemos que construir un frente sólido para poder ser una oposición fuerte. El 40% de los argentinos eligieron a Junos por el Cambio, y no nos vamos a mover ni un centímetro. Nadie se va a ir del frente.

Macri como líder de la oposición

Mauricio Macri se va a quedar y va a ir a hablar todas las veces que la Justicia se lo pida, no va a ir a entregar un papelito.

Macri es una persona íntegra y honesta, por eso no se va a ir del país y va a liderar a la oposición de manera responsable.

En Gualeguaychú y en la provincia aún es prematuro saber detrás de quien se encolumna Juntos por el Cambio.