Una maestra del tercer grado de una escuela primaria del partido bonaerense de San Martín sufrió una feroz golpiza por parte de la madre de un alumno. Los familiares de la víctima denunciaron que la agresión ocurrió en el interior del colegio.

Las compañeras de la educadora se declararon en huelga para repudiar el hecho y exigir seguridad, tras lo cual marcharon desde una plaza hasta la institución educativa, la Escuela Primaria Nº 84 “Benjamín Matienzo”.

Una de las maestras aseguró que la víctima “tiene un ojo bastante comprometido”, para luego quejarse de que “no hay apoyo de las familias” de los estudiantes.

Otra protestó al sostener que los docentes “todos los días” padecen maltrato. Y sumó: “Todas tenemos miedo. Son denuncias constantes que se hacen. Ya venía… Y ahora explotó con esto, como una bomba. Los chicos no tienen nada que ver. No tenemos protección. No estuvo la Policía. Nadie aparece”.

El ataque contra la maestra de tercer grado ocurrió en el mediodía de este miércoles. La hermana de la docente atacada, en diálogo con el canal, denunció este jueves que la agresión ocurrió “dentro del colegio, en un recreo”. Y agregó: “La agarró de los pelos y la golpeó”.

La damnificada, de 48 años, fue trasladada de urgencia a un establecimiento sanitario y, poco después, agentes de la comisaría quinta de Billinghurst concurrieron a la escuela pero no encontraron a la atacante, quien hasta este mediodía no había sido detenida.

Fuente: Crónica.