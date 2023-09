Victoria Villarruel, candidata a la vicepresidencia por la Libertad Avanza llevó a cabo un acto para homenajear a las víctimas de las organizaciones armadas de la década de 1970, Montoneros y ERP. Al respecto, se refirió a los organismos de Derechos Humanos que se manifestaron en las inmediaciones: “Los que se oponen a este homenaje son los que tienen las manos manchadas de nuestros seres queridos”.

En este contexto, Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú emitieron un comunicado donde expresaron: “Es inaceptable que los discursos no sólo negacionistas sino hasta apologistas del genocidio ocupen un espacio propio de la democracia como es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires”.

“Decimos y afirmamos que no hubo dos demonios, y el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida, con actos como secuestros, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos a tantos y tantas jóvenes, sin explicar jamás de qué se los acusaba, y sin brindarles ninguna posibilidad de defensa, posibilidad que sí se les ha concedido a los cientos de genocidas en los juicios de Lesa Humanidad que se siguen hasta hoy. Eso fue el terrorismo de Estado”.

En este sentido, Patricia Savoy, miembro de la organización local habló en Ahora Cero Radio y opinó que “yo creo que esto es una situación que se viene dando cada tanto tiempo y sobre todo si el tiempo socioeconómico lo permite. Esta mujer viene disfrazando y mintiendo desde siempre de cambiar al victimario por víctima”.

Además, se refirió al despliegue de efectivos con carros hidrantes: “Fue una manifestación de poder, si había un intento de reivindicación y de otro lado de repudio qué necesidad había de ese despliegue de represión”.

Al respecto, señaló que esto supone un desafío y que lejos de desalentarlas redobla el compromiso que tienen en torno a la “Memoria, verdad y justicia”.

“Se van dando permisos sociales y realmente si no tenemos lubricada nuestra memoria y conciencia de la historia de nuestro país, lamentablemente esta gente instala un pensamiento y desde nuestro lugar tenemos que reforzar esa aclaración historia, acá hubo un terrorismo de estado, no una guerra, no hay una teoría de los dos demonios. Y además fue un contexto que se dio en todo Latinoamérica”.

“Nosotros somos de los pocos países que han juzgado a los represores, son juicios categorizados de lesa humanidad. En Alemania está prohibido cualquier acto que reivindique el nazismo, nosotros tenemos que evitar estas instancias. Esta persona iba a visitar a Videla, ellos no fueron víctimas, no tienen parientes desaparecidos, ellos son los actores de la represión”, finalizó.