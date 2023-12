Patricia Savoy miembro de la agrupación que reclama por el no traslado del museo habló con Ahora ElDía y contó cómo comenzó todo el conflicto.

“Nosotros empezamos advertir desde que el nuevo intendente ganó las elecciones que había un rumor del traslado o reubicación o cierre del museo. En ese momento no quedaba muy claro, pero empezamos a juntarnos, a charlar el tema, a buscar información y el mismo intendente en un momentos dijo que las dos primeras medidas que iba a tomar, era cerrar la Secretaría de Derechos Humanos y cierre y posterior traslado del Museo de la Memoria Popular. Eso nos alertó, pedimos entrevista con Castillo y en ese transitar de conversaciones se nos fue afirmando la intención de mudar el museo”, explicó Savoy.

En este contexto, desde Madres de Plaza de Mayo se movilizaron el jueves por la mañana frente al Municipio para mostrar su disconformidad con la decisión y enfatizaron que el rescate del edificio de la estación es parte fundamental del museo por ser “uno de lo de los edificios más emblemáticos que está en pie en Gualeguaychú y estaba literalmente abandonado, usado en ese momento a disposición del carnaval”. Además presentaron un documento en el que esgrimen sus argumentos junto a una carta de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos yCaribeños (RESLAC) en la cual se exhorta al intendente Mauricio Davico a conservar el espacio. Entre los firmante de este petitorio figuran la ex Esma, sitios de Memoria de Brasil, Chile , Colombia, El Salvador, Guatemala, México Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Patricia Savoy llamó la atención sobre que se suele vincular al museo con los derechos humanos y la lucha por al Memoria, Verdad y Justicia pero que no solo se reduce a esto sino que “tiene un trabajo increíble de rescate de los archivos del frigorífico, de todos los archivos de la parte histórica del museo, del matadero municipal, del barrio de Pueblo Nuevo, de la cárcel, de lo que fue la masacre del 1º de mayo, y de la historia de los acontecimientos más destacados de la ciudad”.

También manifestó que su creación surgió de la “inquietud de un grupo de vecinos y docentes, que empezaron con esa idea” y que a partir de un decreto es que se conformó el espacio museístico.

“Por decreto se formó esta comisión de historiadores que trabajaron en la conformación del museo y en la restauración de la casa del ferrocarril que sería afectada al uso exclusivo del Museo de la Memoria Popular. Eso fue aprobado por unanimidad. No obstante, en la fecha del carnaval con conversaciones previas se daba un espacio a la comisión del carnaval, para toda la parte técnica y la terraza para que se hiciera la transmisión y la conexión de tecnología que se necesita para la música. Es decir que también hubo una disposición del museo para no interferir con la actividad de la comisión del carnaval”, explayó Savoy.

En este marco, la integrante de Madres de Plaza de Mayo alertó que el decreto no ha sido derogado ni tratado. Y además apuntó que el mismo Luis Castillo les había dicho en una de las reuniones que la Casa de la Cultura se encontraba muy deteriorada y en ruinas, por lo que debían ponerla en condiciones previamente ante de realizar los traslados.

“La Casa de la Cultura no se ha arreglado, que en una semana no se puede hace, y es eminente el traslado del museo. Lo que nosotros pedimos es que no se traslade, que quede ahí donde fue armado en función de esa situación”, concluyó.