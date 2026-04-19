Luego de que la Justicia dispusiera la suspensión de clases este viernes en la Escuela Técnica N°2 “Presbítero José María Colombo” y en el Colegio La Salle, a raíz de amenazas de tiroteo detectadas en los baños de ambos establecimientos, este lunes los alumnos volverán a las aulas.

Los mensajes, que advertían “Mañana 17/4 tiroteo. No vengan”, generaron preocupación inmediata y motivaron la activación de protocolos de seguridad. Tras la viralización de las imágenes, intervino la Justicia.

El fiscal coordinador Lisandro Beherán había sugerido implementar controles policiales en los ingresos a las instituciones. No obstante, la jueza de Familia y Menores, Florencia Amore, consideró que esa alternativa resultaba invasiva y optó inicialmente por suspender las actividades hasta el miércoles 22 de abril inclusive. Sin embargo, tras la apelación por parte del Consejo General de Educación (CGE), la jueza dejó sin efecto la medida.

En este marco, las dos instituciones volverán a recibir a sus alumnos mañana. Desde la Escuela Técnica Nº 2 aseguraron a los padres que buscaran la forma de “generar otras estrategias más profundas” para hablar sobre el tema y, sobre todo, del uso responsable de las redes sociales.

Por otra parte, el viernes por la tarde, autoridades del Instituto Sagrado Corazón encontraron un mensaje similar en el baño del establecimiento. Por eso, decidieron enviar un comunicado a la comunidad educativa en el que señalaron que la situación fue reportada al Supervisor Departamental y luego al CGE.

También señalaron que implementarán medidas de seguridad junto a la policía y este lunes, durante una jornada institucional, definirán nuevas estrategias de acción.

Las autoridades sugirieron a los padres que el martes cuando se retomen las actividades de los alumnos, lo hagan acompañados por un adulto responsable.

“Les pedimos que hablen con sus hijos sobre esta situación y, en el caso de contar con información relevante, compartirla con la institución”, finalizó el comunicado.