Ignacio Bourlot*



El invierno en el hemisferio norte ha desatado un aumento global de casos de Infecciones respiratorias, entre las que se destacan los casos de influenza (gripe) y el Covid (con la recientemente conocida variante JN.1 similar a la conocida Omicron BA.2.86), tal es así que países como España han vuelto a sugerir el uso de las mascarillas.

En las últimas semanas epidemiológicas se ha visto un aumento en las notificaciones de casos de Covid en nuestro país. Es muy importante destacar, y aclarar, que no suele hisoparse a la gran mayoría de los pacientes que cursan resfríos comunes o cuadros de tipo gripal, ni a pacientes febriles que presenten síntomas respiratorios y no pertenezcan a grupos de riesgo.

Esto quiere decir que este aumento de casos confirmados se debe en su mayoría a pacientes inmunodeprimidos (o pertenecientes a grupos de riesgo de mala evolución), que han presentado cuadros moderados o graves; es decir, que en su mayoría han requerido internación y soporte con oxígeno. Es así que podemos inferir que muchos pacientes que han tenido resfríos comunes o cuadros de fiebre con síntomas respiratorios han tenido Covid, probablemente sin siquiera haberlo sospechado...

En nuestra ciudad, lamentablemente, se han reportado fallecimientos con diagnósticos que confirman la enfermedad, con el denominador común de haber sido pacientes añosos y con enfermedad de base que justificaba la mala evolución (inmunodepresión).

La preocupación por esta situación no debe ser excesiva; sí debe hacer que mantengamos la guardia alta especialmente para realizar un esquema de vacunación apropiado, y según las recomendaciones.

Sabemos que esta enfermedad tiene mayor impacto en adultos mayores y en personas con condiciones de riesgo. Ahora bien, ¿cuáles son estas condiciones y que régimen de vacunación se requiere en cada caso?

La Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEi) del Ministerio de Salud, considera de alto riesgo de enfermedad grave a personas de 50 años o mayores, gestantes en cualquier trimestre del embarazo, con VIH independientemente del recuento de CD4 y niveles de carga viral, en lista de espera para trasplante o trasplantadas de órganos sólidos, con enfermedad oncológica y/o oncohematológica con diagnóstico reciente o enfermedad “activa”, con Enfermedades Reumáticas Inflamatorias Crónicas Autoinmune (ERICA) y aquellas que reciben tratamientos inmunosupresores, con inmunodeficiencias primarias, receptoras de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en los últimos 2 años o en tratamiento inmunosupresor y a aquellas que reciben tratamiento activo con cortico esteroides en dosis altas o medicación inmunosupresora.

En estos grupos de alto riesgo, la recomendación actual es una dosis de refuerzo cada 6 meses. En los pacientes comprendidos en los grupos mencionados anteriormente, es recomendable, la consulta con el especialista por situaciones puntuales y para revisar otros esquemas de vacunación. El resto de la población debería recibir una dosis de refuerzo cada 12 meses.

Otra pregunta que la gente hace con cierta frecuencia es cómo saber cuál es su estado de inmunización. Esto es algo que a la fecha no se puede conocer pues no existen métodos comerciales que lo indiquen. Sabemos que existe inmunidad mediada por vacunas y por el hecho de haber padecido la enfermedad, a eso se le llama inmunidad híbrida, pero no hay datos concretos que nos indiquen durante cuánto tiempo protegen, además de que las nuevas cepas podrían "escapar" a dicha inmunidad.

La situación actual del país, con casos en meses de verano, representan una gran oportunidad para revisar los calendarios de vacunación en general, las de Covid en particular, y realizar las dosis de refuerzo según corresponda.

*Médico especialista en Enfermedades Infecciosas (MP 10207)