Marcha de los jubilados al PAMI: piden ver el acuerdo con los prestadores locales

Antes de las diez de la mañana se comenzaron a concentrar en 25 de Mayo y Rocamora y marcharon a lo largo de las tres cuadras que separan el inicio al final, el edificio de la obra social en Rocamora y Andrade.

Ingresaron en las oficinas de la obra social, destacando que la movilización no era contra los empleados sino contra la “política empleada por el Gobierno nacional, y las gestiones de Alfredo De Ángeli (Senador Nacional de Cambiemos) y Agustín Sobredo, responsable de la Obra Social en Gualeguaychú.

En el lugar entregaron un petitorio a Sobredo, quien luego de recibirlo se retiró a su oficina. La mayoría de los empleados dejaron de atender a los usuarios mientras se desarrollaba la protesta, aunque otros continuaron con sus tareas.

El titular del CAMAM Víctor Hugo Lapido, entrevistado por ElDía y Radio Cero, dijo que la “marcha se podría haber evitado con la entrega de los convenios que el PAMI formalizó con prestadores locales, sobre todo cuando algunos se jactan de ser transparentes”. Cuando se le preguntó a quien hacía referencia, no lo dudó y contestó “a Juntos por la Mentira” (ironizando con el nombre Juntos por el Cambio, el frente político que propone la reelección del presidente Mauricio Macri).

“Ver los convenios es un derecho constitucional, como lo marca la ley 27.275 en su artículo 11, la cual establece que se cuenta con un plazo de 15 días para entregar la información pública. Si en 15 días no tenemos respuestas, recurriremos a Auditoria de la Nación para que intervenga”.

“El que debería estar hablando acá es Alfredo De Ángeli, responsable político de todo esto, responsable de que Agustín Sobredo ocupe el máximo cargo en la oficina local, además de ser una persona muy cercana al Presidente de la Nación. Pero el Senador nacional no atiende el teléfono y mucho menos brinda explicaciones de esta situación”, reprochó.

“Desde el CAMAM queremos saber que costo tuvo el pésimo servicio de Nativus, cuanto le costó al PAMI de Gualeguaychú”, reclamó inmediatamente después.

Lapido además le respondió los dichos al concejal de Cambiemos Pablo Echandi, quien sostuvo que el funcionario municipal y el CAMAM sólo protestaban contra el PAMI y que no hacían nada contra el IOSPER, que consideró que el servicio es peor que el de la obra social de los jubilados.

“La obra social de la provincia, o sea el IOSPER, no tiene cortados los servicios. Cualquier adulto mayor jubilado que quiera presentar algún planteo relacionado al IOSPER va a ser acompañad. No desviamos la atención hacia una obra social solamente, pero ocurre que el PAMI, durante tres de los cuatro años de Cambiemos, no funcionó en Gualeguaychú, y si otra obra tiene problemas también nos vamos a ocupar”, aclaró.