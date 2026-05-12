La situación presupuestaria y salarial de las universidades nacionales se presenta por demás delicada al inicio de este ciclo lectivo. Por eso, esta tarde se desarrollará en diferentes partes del país la segunda Marcha Federal Universitaria para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento.

En el marco de un informe realizado por Ahora ElDía, desde la Facultad de Bromatología (UNER) contaron que “el número de renuncias docentes en los últimos meses supera la veintena”.

“Es un tema que preocupa y que no es nuevo. En el último tiempo se ha observado una tendencia de docentes que dejan sus cargos o reducen su dedicación, principalmente por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, señalaron.

A pesar de que el fenómeno no es nuevo, la situación se agravó en el último tiempo, ya que un informe realizado por este medio en julio del 2025, señalaba que en 18 meses hubo 20 renuncias de docentes y 5 de becarios en la Facultad de Bromatología. Esta cifra se incrementó significativamente a finales del año pasado y principios del 2026, ya que en solo cinco meses, el número de renuncias alcanzó el dato de un año y medio.

“Las autoridades actuales de la UNER hemos manifestado de manera sostenida la preocupación por la situación del sistema universitario, tanto en lo salarial como en lo presupuestario. Existe un acompañamiento institucional al planteo general del sector, entendiendo que se trata de condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la universidad pública. Al mismo tiempo, se sostiene la importancia del diálogo y de la búsqueda de soluciones en el marco institucional”, expresó Gustavo Isaack, ex decano de la Facultad ,y manifestó que la solución a este conflicto depende fundamentalmente “de que se generen acuerdos en el ámbito nacional que contemplen el financiamiento para los gastos de funcionamiento de la universidad, así como la recomposición salarial de docentes y no docentes, y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

“También es clave que exista previsibilidad en la asignación de recursos para el funcionamiento de las universidades, ya que eso impacta directamente en la planificación académica, la investigación, la extensión, el sistema científico; así como para el sistema de becas estudiantiles”, completó.

En ese sentido, describió que la situación presupuestaria que atraviesa actualmente la UNER es “al igual que la del resto del sistema, compleja”. “Es importante aclarar que muchas veces circulan percepciones que no reflejan el funcionamiento real de las universidades públicas: la UNER es auditada y cuenta con mecanismos de control y evaluación permanentes sobre sus distintas áreas, lo que garantiza transparencia en la gestión de los recursos”, resaltó.

Y amplió: “Al mismo tiempo, entendemos que cualquier discusión sobre el tamaño del Estado o la asignación de recursos requiere una mirada especialmente cuidadosa cuando se trata de áreas sensibles como la educación y la salud, por el impacto directo que tienen en la sociedad y en el desarrollo del país”.

Esta tarde, a las 16 horas habrá una clase pública en la sede centro de la Facultad, y a las 17 una asamblea abierta que culminará con una movilización hasta la Plaza San Martín.