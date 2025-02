Ayer por la tarde, docentes y estudiantes de la tecnicatura en Hotelería que se dicta en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) realizaron una asamblea para delinear medidas de acción y plantear las incertidumbres que existen en torno a la continuidad de la carrera en la ciudad.

En el comunicado que difundieron, expresaron que “nada se sabe acerca del ingreso de los nuevos estudiantes, ni del destino de los estudiantes que tendrían que comenzar a cursar los años superiores. Tampoco se sabe nada acerca de las contrataciones del conjunto de los docentes que llegan a su fin el próximo 28 de febrero. Mientras tanto, las redes oficiales y la web de la Facultad ya no mencionan nada respecto a Gualeguaychú”.

Marisa Yabrán, empresaria hotelera y docente jubilada de la tecnicatura, manifestó a Ahora ElDía que “la verdad sería muy malo que no tengamos más la carrera porque le da calidad al sector turístico, no sólo a Gualeguaychú sino toda la zona de influencia. Ayer estuvimos en la Asamblea y firmamos un peititorio. Nosotros a esto lo pasamos hace cinco años atrás, antes de la pandemia, que tampoco habían habilitado las inscripciones. La directora de la sede en ese momento, que era Rosa Villanueva, se fue a Paraná para pedir respuestas. La verdad es que son momentos feos, primero tenes el tema de los chicos, la no posibilidad de educarse en este tema y por otro, que es la fuente laboral de muchas personas. Así que la verdad que por donde lo mires es muy malo”.