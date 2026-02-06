Marta Irazábal cuenta con una extensa trayectoria en el Estado vinculado a la educación pública. Fue incluso la titular del Concejo General de Educación en el gobierno de Bordet. Ahora, encabeza una nueva etapa en la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, bajo otros lineamientos políticos.

“Toda mi vida la he dedicado a la educación, con todos mis años de servicio en distintas modalidades, y considero que es una política de estado que trasciende cualquier ideología y cualquier política partidaria, así que desde ese lugar y con esta nueva propuesta agradezco al intendente Mauricio Davico que ha confiado y al presidente del Concejo General de Educación Carlos Cuenca que vino a ponerme en funciones. Espero poder ayudar y acompañar desde mi experiencia, ya que he transitado prácticamente por todos los cargos educativos”, manifestó Irazábal en diálogo con Ahora ElDía.

Consultada acerca si recibió cuestionamiento por parte del peronismo por esta nueva etapa bajo la conducción política de Frigerio y Davico, aseguró que “en absoluto, a mí no me llegó nada, estoy muy poco en las redes, no gasto energía en esas cuestiones de ponerme en distintas discusiones, no estoy para eso”.

La flamante funcionaria planteó que “es muy bueno a veces tomarse un tiempo y tomar distancia para ver qué cosas se pueden mejorar en una institución”, y dejó en claro que no opinará acerca de la gestión que venía llevando adelante Natalia Báez: “Nunca hablo de gestiones anteriores, nunca lo hice ni lo voy a hace, cada una tiene una forma de gestionar, y lo respeto. Desde mi lugar puedo decir que trataré de mejorar aquellas cuestiones que necesitan los docentes fundamentalmente, y los padres y los alumnos que son parte de la comunidad educativa por la cual estamos nosotros y con quienes debemos trabajar”.

Sobre los objetivos o lineamientos que tendrá esta nueva etapa al frente de la Departamental de Escuelas, manifestó que “sabemos que hay un plan educativo provincial, pero hay un presidente del Concejo General recién asumido, así que tendremos que esperarlo también y darle su tiempo para ver cuáles son las políticas educativas que deberíamos analizar, transitar y reformular para poder acompañar su implementación. Sabemos que la educación transita un momento muy particular y hay nuevos debates que involucran el uso de los celulares, de la inteligencia artificial, hay que aggiornarnos a las tecnologías que los chicos utilizan. Hay muchos cuestionamientos y reflexiones por delante para ver cuáles son las mejores maneras de que nuestros alumnos aprendan”.

“Hay que darse el tiempo necesario, ahora tengo mucha documentación que completar en esta transición, hay que ver la infraestructura edilicia de las escuelas, me tengo que poner en contacto con la Zonal de Arquitectura para ver cuáles están en obra y cuáles necesitan que pongamos en ejecución, cuáles necesitan limpieza de tanque de agua, corte de pasto, si tienen luz y agua, son necesidades básicas que tienen que estar cubiertas antes de comenzar las clases”, detalló.

En este aspecto, sobre la vuelta a clases y las discusiones permanentes entre Agmer y el gobierno entrerriano opinó que “aún es muy pronto, pero todos estamos detrás del mismo objetivo que es comenzar de la mejor manera un nuevo ciclo lectivo. Mi relación con los gremios siempre ha sido buena, como presidenta del Concejo General de Educación, como vocal y como directora de la Departamental de Escuelas. Tenemos una reunión pendiente así que seguramente nos vamos a reunir y llegar a acuerdos, siempre he trabajado con todos los gremios desde todos lugares, así que seguiremos haciéndolo de la misma manera, con las puertas abiertas como corresponde, atendiendo cada una de las inquietudes, porque estamos en pos del mismo objetivo, que es mejorar el sistema educativo”.

Finalmente, Landó resaltó que “tomar este desafío, ad honorem, significa poder hacer los aportes necesarios para el bienestar de la comunidad educativa”.