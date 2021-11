Martiarena alertó por la suba de los insumos y faltante de repuestos para las maquinarias agrícolas

Fabián Miró

El productor y dirigente agropecuario señaló que “tenemos los insumos, los que quedan en el mercado, al doble de que cuando se plantearon los márgenes brutos en los meses de mayo y junio, tiempo en el que empiezan a tomar las decisiones de que campo sembrar y demás. Teníamos un margen bruto que nos daba 2.200 kilos para una hectárea de soja, valores que con todas las subas han trepado a los 3.100 kilos, lo que sumado a la situación climática imperante hace inviable la producción agropecuaria”. Además dijo que “aquellos que tenían algo de stock pueden estar un poco mejor, pero la realidad es de si hoy sacamos una foto de los precios como están y de cómo viene el año se torna muy compleja la producción, especialmente en lo que refiere a soja. Estamos hablando de un fertilizante que ha subido más de 400 dólares la tonelada, en algunos casos subas que llegan al 200%, a lo que debe sumarse un faltante considerable de cubiertas y accesorios para implementos agrícolas”.

Martiarena contó que “un productor perdió dos días de siembra con una humedad muy ajustada, porque no tenía la goma del tractor y el fertilizante, en lo que es un claro ejemplo de lo que está pasando. Después empezó a sembrar y cuando consiga el fertilizante lo aplicará al voleo”. Explicó también que los insumos “los pagamos al dólar blue; mientras que la producción se vende al oficial, menos el 30%. Pasando en limpio, estamos recibiendo un dólar de 70 pesos”.

El productor expresó que “un herbicida cuesta entre 10, 12 o 15 dólares, dependiendo de la marca, cuando en mayo estaba en cinco, números que demuestran que la suba en dólares ha sido más que significativa”, añadiendo también que “seguramente las compañías han guardado sus productos y revalorizado en dólares y el productor pagando a un dólar a 200 pesos”.

Señaló que “lo poco existente en el mercado cotiza a valores superiores a los reales, en el caso de que se consiga, como le pasa a un productor que hace tres meses anda en la búsqueda de una goma para su tractor y no la consigue, quedando la máquina inutilizada dentro de un galpón”.

En cuanto a maquinarias, comentó que “una cosechadora estuvo más de 8 meses guardada en un depósito fiscal, porque el gobierno no ponía los dólares para hacer la importación. Lo mismo está pasando con principios de activos para hacer insumos que están en depósito fiscal, debido a que el gobierno en esta cuestión de reserva de dólares no le pone los dólares a los importadores, provoca que todo se trabe y suframos estos graves problemas. Esa es la realidad y la razón de la suba de los insumos. El Banco Central no tiene dólares en el marco de una economía vapuleada. Todos sabemos que cuando la máquina no para de imprimir, a los pocos meses tenemos una inflación galopante”.

Martiarena sostuvo que “alguno me puede tomar como desquiciado, pero el insumo más barato que tenemos en el campo es el combustible y no sería aventurado decir que entre enero y febrero un litro de gasoil va a andar en los 150 pesos”. Acotó que “dólar oficial a 100 pesos no es referencia de nada, porque todo se maneja al blue”.

Advirtió sobre un “2021 muy complicado en el que todos vamos a tener que poner nuestro granito de arena y acusando, como lo hace el presidente y su equipo, gobiernos anteriores no suma, todo lo contrario”.

Temor por las tomas de campos

Las tomas de campos fueron noticia en la zona en estas semanas. Al respecto, Martiarena dijo que “nadie puede venir a usurpar absolutamente lo que no le pertenece y algo que vamos a defender a rajatabla es la propiedad privada y ninguna persona puede venir a adueñarse de algo que no es suyo. Si el campo es chico, mediano, grande no importa. Es más, si perdemos esa seguridad que nos debe brindar el estado vamos mal. Necesitamos una justicia que debe ponerse en marcha urgente, actuar y no permitir que pasen hechos como los ya conocidos”.