A partir de ayer, el Banco Central le permite a los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como dólar link, por hasta el 70% del valor de la venta de granos. “Además, por el 30% restante se permitirá la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP”, informó un comunicado enviado por el BCRA.

Esta medida, catalogada como “dólar agro”, fue cuestionada por la Federación Agraria de Gualeguaychú. En diálogo con AHORA Radio Cero, el presidente de la entidad Matías Martiarena aseguró que “lo que instrumenta el Banco Central beneficia a las exportadoras, que son quienes tienen estos 2.000 millones de dólares de los que se habla, no son los productores los que están inmersos en el mercado de capitales, la gran mayoría ya le vendió sus granos a las exportadoras”, manifestó.

En este aspecto, detalló que “los productores ya vendieron más del 80% de su cosecha y no están haciendo cuentas para comprar dólares sino malabares para poder pagar las cuentas”, o consideró que “esta medida se basa en que el gobierno necesita la plata para pagar la energía de agosto, es un beneficio para las dos o tres empresas exportadoras que manejan la soja en Argentina”.

“Hay que tener un andamiaje y un asesor financiero para poder hacer estas operaciones, y una cuenta especial no la cuenta corriente común, y los pequeños y medianos productores no tienen todo eso”, explicó, y remarcó que “para que el productor liso y llano no es algo que se pueda percibir, es algo muy complejo acceder a eso, es irrisorio. Los que tienen la posibilidad son los exportadores, son quienes van a recibir este beneficio”.

“No es en detrimento de esos tres o cuatro que tienen su negocio, es para desmentir el relato de que nos van a beneficiar a todos”, aclaró.

Por otra parte, se refirió a la situación de los productores, que es “sumamente compleja”, ya que “no tenemos la seguridad de que vamos a contar con combustible, ahora la situación medianamente se normalizó pero porque se pararon los motores, porque terminamos la campaña de soja y estamos terminando la de trigo, pero el combustible sigue faltando”.

“Después de la marcha no hubo ningún cambio, sólo han echado nafta al fuego. Nos tratan de especuladores, de que estamos en contra de la patria”, recriminó, y ejemplificó que “en Uruguay a plata nuestra los productores reciben $170.000 por tonelada de soja y acá $47.000. Además, recibimos el dólar al precio oficial menos las retenciones”.

Finalmente, planteó que “este gobierno no se aguantaría dos semanas de paro y un control de carga en las rutas, sería un caos. Mi opinión personal es que este gobierno está buscando la puerta para disparar, pero nosotros tenemos la responsabilidad de exigirle al gobierno que termine de gobernar el día que la ley dice, no se pueden ir antes, es lo que veo entre líneas del ataque mediático y de que nos quieren mojar la oreja, porque la gente que representamos nos está pidiendo otra cosa y sería un conflicto social muy grande”, concluyó.