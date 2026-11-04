Matías Martiarena productor gualeguaychuense y director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina pasó por la mañana de Cero y Bolazo para analizar la realidad del sector.

“Si tomas la tabla de Excel, es cierto que al agro le está yendo bien, el tema es que dentro del sector hay muchas actividades, si vas a una agricultura en zona núcleo, seguro les va bien porque sacan 5 mil kilos de soja, ahora si vamos a la agricultura en Entre Ríos, que la soja promedio son de 2.200 kilos y lo tenes que hilvanar con otros cultivos, la cuenta no es tan así. Y si te vas más profundo, a las economías regionales, con los que hacen arroz, cítricos, huevos, los que hacen forestación, a ellos les está yendo pésimo”, expresó Martiarena.

En este sentido, expuso que “están pagando 40 pesos el kilo de cítricos a los productores. Hay lugares donde es mas caro pagar a la persona que cosecha que lo que se gana, no conviene sacar la naranja del árbol. Eso está atado al consumo interno. La exportación del cítrico viene a la baja, los productores que venden a la fabrica de jugos están cobrando lo de agosto recién. No hay consumo y están haciendo un montón de cosas, pero está atado a la gente. Tenes camiones que van al mercado central, antes iban llenos, hoy van con la mitad de la carga, y se vuelven sin haber podido vender. Están tomando por pedidos para no hacer el viaje en vano”.

Martiarena también se refirió a la ganadería y manifestó que “a la cría de animales le está yendo bien”, pero "si vamos al engorde, que es el último eslabón, ese viene bastante complicado, todo está atado al precio de la carne y al comercio exterior. En Argentina exportamos el 30% de lo que hacemos. Cuando la gente no puede comprar la oferta de la carne picada, si solo estuviéramos atado al consumo interno, estaríamos en un problema".