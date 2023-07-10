Sobre su postulación al Senado Provincial, el intendente Martín Piaggio expresó: “Todavía siento que es como una suerte de transición, estoy acostumbrado a lo ejecutivo, no he tenido ningún experiencia en lo legislativo, la desarrollaré. Esto lo tomo como una propuesta, los que van a definir son los vecinos. Lo que si garantizo es poner todo el empeño para poder contribuir, en términos de avanzar en torno a lo que el presente esté necesitando, y después ayudar a todo nuestro Departamento en materia de gestión, que es un terreno donde me desarrollo con más confianza”.

Según el intendente de la ciudad, el hecho de que en Entre Ríos no se hayan desdoblado las elecciones complejiza mucho el escenario en los territorios, porque “trae otras discusiones que quizás en los territorios locales nuestros no están tan presentes cuando se discuten de forma diferenciada y sobre todo en un contexto social complejo a nivel económico y laboral”.

Sin embargo, Piaggio destacó que le tocó vivir las dos experiencias en 2015 y en 2019. En relación a estas últimas, reconoció que le permitieron hablar de cosas más puntuales y “sin tanta interferencia de lo nacional, que si bien define muchas cosas de nuestra realidad, algunas veces interfiere un poco en los temas más cotidianos nuestros”.

El desafío de instalar en los departamentos la figura de Adán Bahl, también fue traído a la conversación radial, a lo cual el funcionario respondió: “El sábado estuve hablando con Beto sobre este tema, de los desafíos que tiene en toda la costa del rio Uruguay”.

“Nosotros estamos comenzando a trabajar ese tema en lo local, es un gran desafío que se lo conozco, que conozcan su trayectoria, que se afiance su figura como conductor en estas elecciones. Se nota en las mediciones el desconocimiento de la población, pero estamos trabajando y esperemos agudizarlo en la campaña propiamente dicha, para que sus propuestas sean bien conocidas”.

El sábado por la tarde abrió su local en la ciudad La Libertad Avanza, y si bien Piaggio no se refirió a este suceso, sentenció que la figura de Milei “está cayendo”.

“Creo que está decreciendo la imagen de él, pero creo que le agrega el efecto de tercera fuerza electoral, y está bueno porque suma otra opción electoral, más allá de la diferencia ideológica que tengo”, manifestó.

Por otra parte, el político hizo mención de lo que espera de Unión por la Patria al sentenciar que pretende que sea un frente con fortaleza en términos electorales, pero que se traduzca “en un acuerdo programático que nos permita revertir paulatinamente el estado en el que se encuentra la Argentina. Todavía tiene un atraso grande en materia de economía, trabajo y los índices de pobreza, y yo quiero tener un frente que pueda programáticamente, luego de ganar las elecciones, revertir eso, con una concepción soberana y podamos revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que condiciona el presente y el futuro”.

En ese marco, sostuvo que “hay buenas expectativas” para las elecciones nacionales y “en el territorio nuestro estamos trabajando mucho, basados más en las disputas más domésticas, de territorios locales, pero con mucho entusiasmo de que Argentina pueda, a través del esquema del justicialismo de Unión por la Patria, ofrecer una alternativa electoral potente. Creo que esta última definición, con la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi, más allá de la instancia PASO que puedan tener, congregó a todos en esa unidad y vuelve a ser una alternativa fuerte”.

En tanto, también comentó que en Gualeguaychú, Juntos por el Cambio tiene mucho peso, pero ya tuvieron que enfrentarse en términos electorales en 2015 y 2019.

“Tengo muchísima expectativa por el valor de desarrollo que tuvo nuestro proyecto político en Gualeguaychú y ahora con el anhelo de poder compartir esa experiencia y aprender del resto de los pueblos del Departamento, nos estamos dando la oportunidad de poder recorrerlo e intercambiar ideas, hay mucha expectativa de seguir profundizando nuestro modelo político. Y veo que todos nuestros actores políticos están con mucho entusiasmo de participar. Y eso es lo que me y nos tiene a todos entusiasmados”.

Finalmente, sobre el Frente de Todos, Piaggio declaró: “Yo sigo apostando que un frente tan heterogéneo como se ha conformado se traduzca en un acuerdo programático para gobernar. Hay que definir cómo se conduce ese proceso y cuáles son los 8 o 10 grandes ejes estratégicos para gobernar, porque si hay unidad de consenso, de ideas para gobernar es más fácil, queda menos margen para los problemas internos”.

“Cuando un gobierno esta consustanciado en transformar la realidad, y hacerlo estructuralmente queda cada vez menos margen para las tensiones internas, que creo ha sido el gran problema del Frente de Todos”, manifestó.

En este sentido, resaltó las fortalezas del frente durante la pandemia y criticó el vínculo con el FMI en las que, según su parecer, se basaron todas las diferencias y las tensiones.

“El debate dentro del Frente de Todos estuvo fragmentado en el último tiempo y en mi opinión tendría que ser más amplio, más participativo, más institucionalizado. Yo tuve mucho contacto con muchos dirigentes de peso dentro del Frente de Todos que pedían institucionalizar este debate, hacerlo más formal, que permita ser más inteligente y que no terminara en discusiones estériles que a su vez dañaron mucho la confianza interna y retrasaron mucho el proceso”, explicó Piaggio.

“Hay que trabajar porque el acuerdo programático se transforme en una institucionalidad, que le dé a todos los sectores que están adentro su protagonismo, su espacio y demás, bajo un programa de gobierno propio, que siempre ha sido en beneficio de las grande mayorías. Lo que importa es generar una fuerza política que sea capaz de transformar la realidad de la gente”, concluyó.