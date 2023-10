Por Mónica Farabello

Falta una semana para que los gualeguaychuenses vayamos a las urnas a elegir quiénes nos gobernarán en los próximos cuatro años. Ahora ElDía se reunió con el actual Secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, Martín Roberto Piaggio, para conocer los proyectos que le presenta a la ciudadanía en medio de la campaña.

¿Cuál es el balance de lo realizado en estos últimos 8 años y cómo vivís esta última semana previo a ir a las urnas?

Es una etapa que vivimos con mucha alegría, pudiendo disfrutar de ser parte del equipo de Martín Esteban, con el que hemos podido llevar adelante muchas transformaciones en la ciudad. En todos los rincones de la ciudad uno ve que hay un Estado que está presente, que viene avanzando, que va pudiendo llevar adelante obras, que nos permite que cada día podamos vivir más dignamente y de manera más justa.

¿Cuál es el recibimiento y la devolución que le dan los vecinos en los distintos barrios?

En todos los barrios y zonas hemos podido compartir momentos con los vecinos y hay un reconocimiento muy importante hacia todo ese trabajo, en especial lo que significa haber estado permanentemente garantizando derechos, generando mejores condiciones de acceso al agua, a la cloaca, al mejoramiento de la calle, al cordón cuneta, al asfalto, a las luminarias, a los servicios que tenemos en todos los barrios, a las mejoras en los espacios públicos, y a que todos puedan sentirse protagonistas de lo que viene ocurriendo en la ciudad.

Son muchos los consorcios que se han formado, se ha trabajado a través del Presupuesto Participativo, comisiones vecinales, mesas de trabajo y gestión, servicios que hemos ido pudiendo descentralizar a partir de todo el trabajo de los centros de salud, de desarrollo social, y todo eso genera talleres, espacios para la primera infancia para nuestros gurises y gurisas, los adolescentes, los jóvenes, la Casa Redes, también para los adultos mayores, es muchísimo lo que se ha hecho.

También se han generado muchos talleres: hoy tenemos más de 100 talleres en distintos puntos de la ciudad que forman en oficios. Hay de cocina, de electricidad, de mecánica del automotor, carpintería, herrería, computación, nuevas tecnologías, peluquería, belleza. Son abiertos a todo público y eso genera pertenencia.

Respecto a los servicios ¿Se garantiza el servicio universal de agua potable? ¿Va a seguir siendo de consumo gratuito?

Por supuesto. Actualmente se han hecho muchas inversiones en la nueva toma de agua. Nuestro gobierno tomó la decisión de garantizar ese acceso al agua como un derecho para ir generando condiciones que también nos distinguen comparativamente de lo que pasa en otras localidades, de acá cerquita, donde hoy tenemos un acceso universal al agua: estamos prácticamente en un 100%, 99,6%, y también casi universal de la cloaca.

Nos quedan pequeñas situaciones, lugares, donde por la factibilidad técnica no hemos podido todavía llegar, pero hoy estamos cubriendo la totalidad de los gualeguaychenses. Obviamente que son inversiones muy grandes que se han hecho para poder todos los días estar extendiendo metros y metros alrededor de agua y de cloaca, pero también tener condiciones, que es lo más importante, para producir el agua con una planta potabilizadora que estamos haciendo nueva porque la existente tiene 100 años.

Se hizo en un momento en el que Gualeguaychú tenía 5 veces menos la cantidad de habitantes que somos hoy. Con otro tipo de cañería, otros materiales.

El desafío justamente hace un tiempo, y que lo pudimos estar hoy haciendo realidad con acompañamiento del gobierno nacional, es estar construyendo una nueva planta potabilizadora de agua con su respectiva toma, lo que nos permite duplicar la capacidad de producción de agua y tener una previsión a 20, 30 años de consumo de agua acá en la ciudad.

Este es un gran compromiso: podrán ver localidades vecinas o cercanas donde la cloaca a veces no llega ni al 50% de la población. Nuestra realidad es muy distinta.

El tema de las cloacas y el ambiente son temas que terminan emparentándose…

Claro. Acá no hay que llamar al camión sanitario. Y hay otras modalidades que no son amigables tampoco con el ambiente, que contaminan muchas veces nuestras napas. Donde no hay cloaca, tampoco hay un tratamiento debido de esos efluentes cloacales. En la ciudad de Gualeguaychú contamos desde el año 2005 con una planta de tratamiento de efluentes cloacales que ha sido modelo, pero que además nosotros la hemos puesto en valor nuevamente, acondicionándola a cero, y además estamos haciendo una obra ya en vísperas de terminar, muy avanzada, donde esa planta se amplía en su capacidad en un 50%, lo cual también nos permite tener previsión a también 20, 30 años más.

Esto nos permite tener una previsión de estar cuidando el río como lo hemos hecho estos últimos años, y vamos a estar generando todas las condiciones para preservar el ambiente en el que vivimos.

Actualmente, parte de los inconvenientes que tenemos viene de ciudades vecinas que no tratan los efluentes y que eso termina volcándose en campos que luego van por una cañada y terminan impactando también en el río.

Respecto del río ¿Cuáles son los proyectos que se tienen para ese lugar? ¿Y cuál es tu posicionamiento respecto de los emprendimientos inmobiliarios a la vera del Gualeguaychú?

Lo primero que priorizamos es que todos los gualeguaychuenses tengamos el derecho a disfrutar de nuestra ciudad y de nuestros espacios. Esas son decisiones que van en pos de lograr una igualdad de oportunidades para que todos.

Nuestro proyecto busca crear espacios de calidad donde compartir, recrearnos, practicar alguna actividad, sentarnos a tomar unos mates y conversar. También nos permite ser mejores anfitriones con los turistas que llegan a la ciudad.

Todo esto, está ocurriendo en Plaza de Aguas y que ha sido uno de esos sueños que venimos teniendo hace mucho tiempo y que ahora se va plasmando. Tenemos una zona con una enorme posibilidad; será un nuevo parque, como es el Parque Unzué, pero del otro lado del río, y es algo para toda la ciudad.

Esto le queda muy cerca a toda la barriada del norte, en especial a San Francisco, a la zona también de La Cuchilla, que es muy accesible para todos ellos, a las que sumamos más de 900 metros de playa sobre nuestro río, una zona hermosa donde poder ir a compartir en familia y en el futuro el proyecto es poder llegar a conectarnos con Parque del Sol, que es uno de esos atractivos lindos que tiene la ciudad.

¿Cómo surgieron los 184 proyectos que conforman tu plataforma electoral?

Sabemos que no todo está resuelto en la ciudad y en ese marco construimos todo este abanico de propuestas. Un ejemplo clarito es que pudimos hacer 1.700 cuadras de cordón cuneta, badanes, asfalto, y nos quedan aproximadamente 500 por mejorar. Es una ciudad que además mes a mes va sumando cuadras, va creciendo, se va extendiendo, y en ese sentido tenemos muchos desafíos.

Construimos una plataforma de gobierno que es, ni más ni menos, que un compromiso que asumimos con la comunidad, de igual manera lo hicimos en el año 2015 y 2019. En la Escuela Rocamora nos juntamos con unos 600 vecinos que conformaron 23 equipos técnicos que fueron trabajando en comisiones sobre diversas temáticas. De ese proceso fuimos concretando más de 180 propuestas y que hoy se siguen sumando.

Una de las propuestas es trabajar en las calles que aún faltan; también en una política sanitaria animal, impulsando la tenencia responsable para lograr el equilibrio poblacional animal. Esto no se logra con más refugios, sino con castraciones masivas y continuas.

Estamos proponiendo construir una clínica veterinaria que sea pública para poder avanzar en esta temática.

¿Cuáles serían los pilares fundamentales en los que basarías tu gobierno en caso de ser electo?

En los gobiernos de Esteban Martín se avanzó muchísimo en espacios públicos; en salud, mejoras en los servicios en general, obras de infraestructura también muy importantes, las políticas de desarrollo social, en garantizar derechos a las personas, a los niños, a los adultos mayores, a los jóvenes.

También se avanzó en el deporte, la cultura. Hemos podido avanzar y mucho en el número de museos que hemos incorporado a la ciudad, de patrimonio cultural. También en lo que respecta a poder haber desarrollado escuelas deportivas, municipales, acompañamiento a instituciones deportivas, a clubes. Hubo también un trabajo muy interesante en esos órdenes y también en materia ambiental.

El desafío nuestro es que este proceso tan virtuoso, y del cual he sido parte y he protagonizado cada una de estas acciones desde el primer día trabajando junto a Martín, es que tengan una continuidad. Que los gualeguaychuenses podamos seguir en este camino y obviamente con condiciones que nos permiten el haber resuelto algunas situaciones concretas.

Vamos a acompañar a las instituciones deportivas que con tanto esfuerzo desarrollan su dirigencia; continuar brindando el acceso universal al agua potable con más inversiones en la planta; vamos a seguir impulsando motores de desarrollo económico como el Mercado del Munilla y la Vieja Terminal, espacios que generan trabajo genuino para los ciudadanos.

También vamos a respaldar al turismo, al comercio, a la industria y a la agricultura, que son cuatro de los pilares que dinamizan la economía de la ciudad y que además nos permiten tener esa diversidad, lo cual nos da potencia porque no dependemos de una sola variable.

También impulsamos y seguiremos impulsando la alimentación sana, segura y soberana. Creamos un espacio en el ex Frigorífico para los productores que venden sus frutas, sus verduras, sus productos en general.

Venden muchísimo y eso los incentiva a ampliar la misma producción o sumar otras. Estamos con intenciones, y es parte de nuestra propuesta, de nuestro sueño, de construir una sala de faena para grandes animales en la zona sur de nuestra ciudad. Una sala de faena como supo tener el municipio hasta los años 70, ahí cercano al frigorífico y también una usina láctea que nos permita ensachetar y pasteurizar hasta 300 litros por hora en nuestra ciudad.

Hemos podido sentar las bases, generar un rumbo hacia dónde tenemos que ir y hemos ido aunando cada vez más voluntades. Nos falta mucho… pero estos son los sueños que queremos ir haciendo realidad.