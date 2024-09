Martina Mignola, alumna del último año de “Las Victorias”, fue distinguida por lograr ser “Top in Argentina” en la materia “Literature in English IGCSE”. La ceremonia anual de “Outstanding ESSARP – Cambridge Learner Award” se celebró el martes pasado, en la que se premiaron los mejores resultados de nuestro país en los exámenes internacionales rendidos en 2023. Fue en el Auditorio “San Agustín” de la Universidad Católica Argentina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

IGCSE es la sigla de “Internacional General Certificate of Secondary Education” y los estudiantes que rinden estos exámenes acreditan una Educación Secundaria de nivel internacional.

Son más de 200 los colegios bilingües en la Argentina nucleados por Essarp y 37 de ellos resultaron destacados en esta oportunidad.

La ceremonia contó con la presencia de Paul Ellis, Head of Education to Cambridge University Press and Assessment, y de Lucila Márquez, Senior Manager, Latin America for International Education at Cambridge, quienes hicieron entrega de los premios.

Con esta distinción, “Las Victorias” obtiene el décimo reconocimiento para estudiantes que alcanzaron los mejores exámenes de la Argentina, tanto en materias IGCSE como en materias A&As, de nivel preuniversitario.