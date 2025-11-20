Los clubes rotarios Gualeguaychú y Gualeguaychú Oeste entregaron ayer por la noche el reconocimiento al “Mejor Compañero” a estudiantes de 6to año, 2do ciclo, de las escuelas primarias, públicas y privadas, de la ciudad y zona rural.

Recibieron la distinción 103 estudiantes, que fueron elegidos por sus pares, en una elección acompañada por los rotarios de la ciudad y docentes de los respectivos establecimientos escolares.

Esta distinción, entregada por primera vez en Argentina en el año 1926, busca fomentar la amistad, el compañerismo, el servicio a la comunidad y la paz mundial, que son valores fundamentales de Rotary Club.

Este homenaje, que destaca el compromiso de estos jóvenes con su comunidad, brinda también la oportunidad de fortalecer lazos entre las instituciones educativas y sociocomuitarias que trabajan día a día por el desarrollo de Gualeguaychú.

El listado completo de los “Mejores Compañeros”:

Acosta, Samuel "Guillermo Rawson"

Actis, Thiago Dionel "Supremo Entrerriano" De Costa Uruguay Norte

Alarcón Suárez Kiara Ludmila José S. Alvarez

Alcántara, Catalina "Gervasio Méndez"

Alfonso, Benicio "José María Ruperto Gelós"

Ansalás Moreyra, Lázaro Agustín "Leopoldo Herrera"

Arbelo Manuel Malvina Seguí De Clavarino

Aressi, Fausto "Islas Malvinas"

Arias Córdoba Derek República De Chile

Barboza, Benjamín Ezequiel "Tabaré"

Benetti Alexa Luciana Justo José De Urquiza

Bentancour, José "Islas Malvinas"

Bentos, Tomás "Gervasio Méndez"

Bergara, Fantino Uriel “Tomás De Rocamora”

Brajús, Emilia "Sirio Libanés"

Brunetti Lambruschini, Hipólito Normal "Olegario Victor Andrade"

Cabezas, Nayla "Guillermo Rawson"

Campiño Francesca La Sagrada Familia

Canteros Aguirre, Jeremías “Fernando Ramón Alberto Elgue”

Cardinaux Ignacio Juventud Unida

Casenave Bianca Rca. Oriental Del Uruguay

Castro Suárez Vladimir Profesor "Alfredo Villalba"

D´Acosta Liam Bautista Fray Mamerto Esquiú

De Filippis, Francesca "Gervasio Méndez"

De La Cruz, Keila Caterina "Juan Zorrilla De San Martín" De Costa Uruguay Norte

Espinosa, Paula "San José"

Estigarribia, Faustino. Normal "Olegario Victor Andrade"

Fernández, Kimberly "Los Fundadores"

Ferreyra Blanco Lionel Fray Mamerto Esquiú

Ferreyra Blanco Luca Fray Mamerto Esquiú

Fuentes Delfina Francisco H. López Jordán

Galindo Agustín Maximiliano La Milagrosa

Geromel, Simón Normal "Olegario Victor Andrade"

Giacopuzzi Juan Cruz Sagrado Corazón

Giménez Antonella Esc. De Educ. Integral N° 23 "Emanuel"

Giménez, Byron Exequiel "San Francisco De Asís"

Giménez, Janice "Islas Malvinas"

Giménez, Luciana Belén "Gervasio Méndez"

Giusto, Renata Inst. De Educ. Y Estimulación Avanzada - Ideea

Gomez, Tiziana Aitana "Domingo Faustino Sarmiento"

Gonzalez García, Nahiomi Natasha "Guillermo Rawson"

González Ticiano Gabriel Fray Mamerto Esquiú

Gonzalez, Maycol Daniel "Dr. Carlos Pellegrini"

Gutierrez Acosta, Maylen "Infantería De Marina"

Irigoitía Sürtz, Eluney “Tomás De Rocamora”

Jara, Samuel "Gervasio Méndez"

Koch Bautista Esc. De Educ. Integral N° 23 "Emanuel"

Kratzer, Juan Martín "Sirio Libanés"

Kroh Broggi Albertina La Sagrada Familia

Laborde Renata José S. Alvarez

Landra, Tomás "José María Ruperto Gelós"

Laplacette Felipe Pío Xii

Larrivey Ferrari Bianca Defensores Del Oeste

Leiva, Santiago "Islas Malvinas"

Liborsi, Danna Gianela "Leopoldo Herrera"

Litterio, Lucca Valentino "Infantería De Marina"

López, Zaira Ailén Esc. De Educ. Integral "Francisco A. Rizzuto"

Luna, Tiago Roberto Esc. De Educ. Integral "José Facio"

Machicotte Lucca Sagrado Corazón

Magallan, Morena Ludmila "Cnel. Rosendo María Fraga"

Medrano Alexander República De Chile

Mendez, Zoe Nahiara "Dr. Carlos Pellegrini"

Miño Juan Simón Sagrado Corazón

Moreira, Franco David "Sirio Libanés"

Mosqueira, Isabella Jazmín "Guillermo Rawson"

Müller Tobías Justo José De Urquiza

Núnez, Carlos Leonel Esc. De Educ. Integral "José Facio"

Ontivero, Lihuel "Guillermo Rawson"

Páez Cotto Bianca Abigail Olegario Victor Andrade (Sarandí)

Páez Efraín Ernesto A. Bavio

Paniagua Parada Emma Mercedes San Martín De Balcarce

Pavón Juana La Sagrada Familia

Pedroza Julián Francisco Ramirez

Pereda Guadalupe Malvina Seguí De Clavarino

Peruzzo Patricio Mercedes San Martín De Balcarce

Ponce, Bautista Simón "Bartolito Mitre" De Costa Uruguay Sur

Ramello Francisco Colegio Las Victorias

Ramirez Valentín Mercedes San Martín De Balcarce

Reynoso Guadalupe República De Chile

Robledo ,Maite Ainelen "Paso A Paso" De Tres Esquinas

Rodriguez, Bautista "José María Ruperto Gelós"

Ross Salva, Sofía Catalina "Dr. José María Antonio Bértora"

Saez, Ayelen Milagros "Cnel. Rosendo María Fraga"

Sánchez Gerónimo Profesor "Alfredo Villalba"

Sanchez, Thiago Benjamín “Tomás De Rocamora”

Sandoval Tobías Escuela De Horticultura Dr. Héctor Grané

Schefer Lisandro Justo José De Urquiza

Schneider Jorgelina María M. Balcarce Y San Martín

Serrano, Joaquina "San Francisco De Asís"

Silva, Pedro Daian "Domingo Matheu"

Silveyra Tomás Federico María Elena Walsh

Silveyra, Valentino “Tomás De Rocamora”

Soldá Carmelina Luján Malvina Seguí De Clavarino

Sturtz Ayrton Francisco Ramirez

Taborda Francisco Francisco Ramirez

Tellechea Sofía Maite Pedro Jurado

Tesuri, Cain Waldemar "Abrazo Fraternal"

Timoni, Florencia Magalí "Dr. José María Antonio Bértora"

Tofolón Isabella Victoria Juventud Unida

Toloza Korell, Milo "Luis María Bettendorff"

Tommasi Marín Martín Francisco H. López Jordán

Urquiza Gomez, Valentino "Leopoldo Herrera"

Villagra, Isabella "Luis María Bettendorff"