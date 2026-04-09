Más de 100 estudiantes participaron del inicio de una nueva edición del programa “Vamos a la Universidad”, una propuesta impulsada por la Dirección de Educación Municipal que acompaña a jóvenes del nivel secundario en su preparación para el ingreso a la educación superior.

“El acceso a la educación superior requiere herramientas y acompañamiento. Este tipo de espacios permite que más estudiantes lleguen mejor preparados a esa etapa”, destacó el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, durante la apertura realizada el miércoles en el Polo Educativo de la Facultad de Bromatología (UNER).

El primer encuentro correspondió al espacio de Matemática y marcó el inicio del ciclo 2026 del programa. Durante la jornada también estuvo presente la asesora de la Dirección de Educación, Bertha Baldi Coronel.

El equipo docente está integrado por el licenciado Guillermo Vitale, a cargo de Química; la docente Patricia Bustelo, responsable de Biofísica; y el profesor Fabián Pascal, quien dicta Matemática y estuvo al frente de la primera clase. En la presentación, se explicó la modalidad de trabajo y se destacó el carácter flexible de la propuesta, que se adapta a las necesidades de cada estudiante.

El programa prioriza el refuerzo de contenidos clave y brinda herramientas concretas para que los participantes puedan afrontar con mayor seguridad las exigencias del nivel superior. Además, cada estudiante puede elegir cursar una o más materias según sus intereses.

Las clases se desarrollan semanalmente en el Polo Educativo: Química los lunes, Biofísica los martes y Matemática los miércoles.