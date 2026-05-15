Más de 1.200 estudiantes secundarios de Gualeguaychú y localidades de la región participaron de la feria itinerante de carreras “Viví la UNER”, que se llevó a cabo en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La propuesta reunió a estudiantes provenientes de instituciones educativas de Gualeguaychú, Gilbert, Santa Anita, Perdices, Sarandí, Aldea San Juan, Costa Uruguay Sur, Paraje Alarcón, Larroque y Gualeguay, entre otras localidades, quienes pudieron conocer la oferta académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, dialogar con estudiantes, docentes y graduados/as, y participar de experiencias vinculadas a distintas disciplinas. En total, hubo 47 colegios inscriptos.

Durante la jornada, las y los estudiantes secundarios recorrieron stands organizados por áreas temáticas para orientar la elección de carreras según sus intereses, participaron de actividades interactivas y conocieron experiencias de formación, investigación, extensión y bienestar estudiantil.

Participaron escuelas e institutos como la Enova, la Escuela Secundaria N° 12 “Luis Clavarino”, la EET N°1 “Alférez de Navío José María Sobral”, la Escuela Secundaria N°17 “Héroes de Malvinas”, la Escuela Secundaria N°2 “Profesor Pablo Haedo”, el Instituto Juventud Unida, el Instituto Sirio Libanés, el Instituto Pío XII, el Instituto Sagrado Corazón, el Instituto José María Bertora, la Escuela “José Benedicto Virué”, la Escuela “20 de Junio”, la Escuela “María América Barbosa”, la Escuela “Prof. Rosa Regazzi”, la Escuela “Don Fortunato Fiorini” de Perdices, la Escuela “San José” de Santa Anita, la Escuela Secundaria N°20 de Gilbert, entre muchas otras instituciones de la región.

También participó público en general, recorriendo la feria y conociendo las más de 55 carreras que integran la propuesta académica de las nueve facultades de la UNER en distintas ciudades de la provincia.

La apertura de la feria estuvo encabezada por el rector de la UNER, Juan Manuel Arbelo, junto a la vicerrectora Carla Mántaras; la secretaria Académica, Ana Laura García Presas; la secretaria de Comunicación, Belén Aguirre; la subsecretaria Académica, Silvina Gómez y demás autoridades universitarias.

En este marco, Arbelo destacó la importancia de acercar la universidad pública a las juventudes y sus familias: “Que todos sepan que pueden ser parte de la universidad y formarse en ella, que abre puertas al futuro”. Además, remarcó el desafío de continuar fortaleciendo estrategias institucionales para acercar la propuesta académica a toda la comunidad.

Por su parte, la vicerrectora Carla Mántaras señaló que estos espacios permiten “dar a conocer las carreras, mostrar las oportunidades de acompañamiento que le brindamos a los futuros estudiantes y que puedan pensarse en un futuro en la UNER”.

Por parte de la Facultad de Bromatología participaron el decano José Dorati; el secretario Académico, Hugo Giménez; la secretaria de Extensión, Andrea Carraza; la secretaria de Asuntos Estudiantiles, Gabriela Ledesma, docentes, nodocentes, graduados/as y estudiantes de la unidad académica.

Dorati destacó la gran convocatoria y el impacto de la universidad en la ciudad y la región, señalando que cada año más de 300 jóvenes de Gualeguaychú eligen continuar sus estudios en la universidad pública. También valoró el crecimiento de nuevas disciplinas y de las propuestas presenciales y a distancia que amplían el acceso a la educación superior.

Entre las propuestas más destacadas se encontraron los espacios de laboratorios y aulas con experiencias como “Mermelada, un alimento con mucha Química”, “Yerba Mate y salud”, “Ciencia que se ve”, “Del laboratorio a la farmacia”, “Uso seguro de los medicamentos”, “Investigación y acción”, además de muestras vinculadas a microbiología, bioquímica, fermentación y un museo de animales de Medicina Veterinaria.

La feria también contó con radio abierta de UNER, transmisión en vivo, entrevistas, juegos y propuestas lúdicas, actividades impulsadas por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Bromatología, espacios informativos sobre becas y bienestar estudiantil, y la participación de EDUNER con un stand de libros y talleres sobre el mundo académico y la lectoescritura.

Además, se desarrollaron charlas y talleres como “Armá tu proyecto de estudio”, encuentros de oratoria y propuestas sobre técnicas de estudio, pensadas para acompañar a las y los futuros ingresantes en la construcción de su trayectoria universitaria.

“Viví la UNER” busca promover el acceso a la educación superior pública y fortalecer el vínculo entre la universidad y las comunidades de la región, acercando a las juventudes herramientas para pensar su futuro académico y profesional.