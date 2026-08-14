Con una convocatoria de 140 personas, este jueves 13 de agosto se desarrolló la primera jornada del ciclo de formación “Gualeguaychú Inclusiva: Herramientas Pedagógicas y Comunitarias para el Abordaje de Neurodivergencias en las aulas y espacios recreativos, deportivos y culturales”, en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”.

El subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, destacó la iniciativa surgida del trabajo conjunto entre la agrupación TGD Padres TEA y el Área de Accesibilidad e Inclusión, así como la participación de representantes de Padres Síndrome de Down y de la Red TDAH. En este sentido, remarcó la importancia de la capacitación permanente para avanzar hacia una inclusión real y valoró la amplia participación registrada en el primer encuentro.También acompañó la actividad el concejal Juan Pablo Castillo.

La propuesta, impulsada por el Área de Accesibilidad e Inclusión junto a la Dirección de Cultura está destinada a educadores, profesionales y público en general, con el objetivo de brindar herramientas concretas para favorecer la inclusión en distintos ámbitos.

Durante la jornada se trabajó sobre la incorporación de recursos para las prácticas cotidianas y la necesidad de revisar y adecuar las propuestas de acuerdo con las diferentes necesidades de quienes participan en espacios educativos, recreativos, deportivos y culturales.

El ciclo continuará el próximo jueves 20 de agosto con una nueva jornada dedicada al abordaje de recursos y herramientas específicas para el trabajo con neurodivergencias.