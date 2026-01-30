Vanesa Galop coordinadora de Comedores Escolares del Departamento Gualeguaychú contó a Ahora ElDía que son 193 los estudiantes que comen en sus escuelas.

En total, hay 12 instituciones educativas que abren sus puertas al mediodía para garantizar la comida a sus alumnos. A la luz de lo que pasa durante el año, momento en que asiste un número más elevado de chicos y adolescentes al servicio, Gualeguaychú es uno de los departamentos con menos demanda a lo largo del verano.

De hecho, el Ministerio de Desarrollo Humano, dio a conocer esta semana que 8.274 estudiantes distribuidos en las diferentes localidades de la provincia, asistieron a comedores escolares.

En todo Entre Ríos se mantuvieron abiertas 232 para garantizar el servicio de los comedores escolares, asegurando el acceso a una alimentación adecuada para niños, niñas y adolescentes.

"La alimentación como política de Estado reafirma un modelo de gobierno presente, con planificación, inversión y alcance territorial. Sostener los comedores durante el verano es una decisión política que garantiza derechos y expresa una gestión comprometida con las familias entrerrianas", afirmó el director de Comedores, Lautaro Azzalini.

Entre los departamentos con mayor cantidad de alumnos asistidos figuran Concordia, con 2.370 estudiantes en 49 escuelas; Federación, con 1.043 alumnos en 29 establecimientos; y La Paz, donde 1.026 estudiantes accedieron al servicio en 25 escuelas. En tanto, el departamento Paraná, sumando ciudad y campaña, contó con 39 escuelas abiertas y 1.013 alumnos beneficiados.

Asimismo, el operativo se desarrolló en los departamentos Colón, Diamante, Federal, Feliciano, Nogoyá, Uruguay, Victoria y Villaguay, reforzando una política activa y sostenida que prioriza la equidad territorial y el acompañamiento a las familias entrerrianas.

Las políticas de comedores escolares garantizan derechos, fortalecen la inclusión y consolidan a la escuela como un espacio de cuidado integral, aún fuera del calendario lectivo.