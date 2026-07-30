Más de 200 estudiantes de escuelas secundarias de Gualeguaychú participaron este lunes de una jornada sobre innovación y tecnología aplicada al agro, una propuesta que buscó acercar a los jóvenes a las transformaciones que atraviesa el sector y a las nuevas herramientas que forman parte de la producción agropecuaria.

La actividad se desarrolló frente a la sede de Codegu, donde un camión convertido en museo interactivo recibió a alumnos del Instituto Prof. José María R. Gelós, la E.E.T. N°1 "José María Sobral", la Escuela Secundaria N°7 "Prof. Rosa Regazzi", el Instituto Juventud Unida, el Instituto Agrotécnico, la E.E.T. N°2 "Presbítero José María Colombo", el Instituto José María Bértora, la E.E.T. N°3 "15 de Noviembre", la Escuela Secundaria N°13 "Manuel Belgrano" y la Escuela Normal Superior "Olegario Víctor Andrade".

Durante el recorrido, los estudiantes conocieron de manera interactiva distintas tecnologías, procesos y herramientas que hoy se utilizan en la actividad agropecuaria, con especial foco en la incorporación de innovación y el impacto de la transformación digital en el sector.

La iniciativa formó parte del programa Larti Innova, impulsado por Lartirigoyen y Cía., que promueve espacios de intercambio entre estudiantes y empresas vinculadas al desarrollo de soluciones tecnológicas para el agro.

Desde la organización señalaron que uno de los objetivos de la propuesta fue mostrar el perfil actual del sector agropecuario, caracterizado por la incorporación de nuevas tecnologías y la demanda de profesionales capacitados en áreas como agricultura de precisión, análisis de datos, inteligencia artificial y biotecnología.