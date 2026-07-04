Los encuentros se realizaron en tres ciudades de la provincia. El primero tuvo lugar en Paraná, donde participaron 106 docentes. Posteriormente, se desarrolló en Concordia, con la asistencia de 81 docentes y culminó en Gualeguaychú, donde se capacitaron 61 docentes. En total, 248 educadores formaron parte de estas instancias de formación.

Las capacitaciones estuvieron destinadas a docentes de Lengua y Matemática de los ciclos Básico y Orientado, junto a equipos de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Durante los encuentros se trabajó en estrategias para el diseño e implementación de propuestas innovadoras que promuevan nuevas formas de enseñar y aprender, fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes y acompañando los desafíos actuales de la educación secundaria.

Red de Escuelas que Transforman surge del trabajo articulado entre el Consejo General de Educación (CGE), la Fundación Banco Entre Ríos, las Fundaciones Grupo Petersen junto a Somos Red, con el propósito de acompañar la transformación de la escuela secundaria en la provincia.

“Estas instancias de formación forman parte de una línea estratégica orientada a la transformación de la educación secundaria, impulsando la innovación del modelo educativo provincial mediante nuevos formatos áulicos, promoviendo una enseñanza cada vez más significativa, participativa y centrada en los estudiantes”, manifestaron desde el CGE.