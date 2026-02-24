El lunes 2 de marzo comenzarán las actividades en los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI), dependientes de la Dirección de Educación de Gualeguaychú.

Los EMPI promueven el aprendizaje a través del juego y experiencias acordes a cada edad. Durante el año se trabajan contenidos vinculados a las tradiciones argentinas, las estaciones y celebraciones, integrando propuestas pedagógicas con dinámicas lúdicas.

Los espacios cuentan con equipos interdisciplinarios que acompañan el desarrollo infantil. Fonoaudiólogas realizan seguimiento y estimulación del lenguaje, mientras que la incorporación de educación física fortalece el desarrollo motriz y promueve hábitos saludables desde edades tempranas.

El acompañamiento incluye además alimentación saludable, con desayuno y almuerzo elaborados bajo criterios nutricionales adecuados para el crecimiento.

En este marco, el Gobierno de Gualeguaychú realiza relevamientos integrales en los EMPI para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, higiene y accesibilidad, además de mejoras edilicias y equipamiento que favorezcan entornos seguros y estimulantes para los niños.

Asimismo, los equipos educativos participan de instancias de capacitación orientadas al desarrollo infantil y la detección temprana de dificultades, fortaleciendo el acompañamiento integral y el trabajo con las familias.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 se realizaron durante noviembre y diciembre. Sin embargo, las familias interesadas pueden acercarse durante todo el año al CAPS más cercano para informarse e iniciar el proceso de inscripción, que incluye una entrevista previa. Según la capacidad de cada espacio, algunos jardines cuentan con cupos disponibles que se renuevan a lo largo del año. Actualmente, los EMPI acompañan a entre 250 y 260 niños, una cifra similar a la del año pasado.