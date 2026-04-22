Actualmente, más de 260 niños asisten a los ocho EMPI distribuidos en distintos puntos de la ciudad, ampliando el alcance de una red de cuidado y educación temprana. En ese marco, se realizó una visita al EMPI “Voy Creciendo”, donde se compartió una jornada completa de actividades.

En cada EMPI, la organización diaria se estructura a partir de rutinas que brindan previsibilidad y acompañamiento, favoreciendo la participación y la socialización.

A lo largo del día se desarrollan distintas actividades lúdicas y pedagógicas que abordan diversas temáticas. También se incorporaron actividades creativas, como pintura de caras, vinculadas a la temática trabajada durante la semana.

La jornada incluye además momentos centrales como el almuerzo y el cierre del día. Estas instancias forman parte de una organización que prioriza el cuidado, la contención y el aprendizaje, acompañando a cada niño en su proceso de crecimiento.

A través de propuestas concretas y del vínculo cercano con las familias, estos espacios garantizan el acceso a experiencias educativas y de cuidado que acompañan el crecimiento de los niños en toda la ciudad.