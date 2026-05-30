En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que se conmemora el 30 de mayo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos desarrollará durante junio distintas actividades de formación y sensibilización destinadas a equipos de salud, docentes, estudiantes y la comunidad. La propuesta busca fortalecer la información y la educación sobre donación y trasplante, promoviendo más oportunidades de mejorar la calidad de vida.

La fecha se celebra en referencia al nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz luego de haber recibido un trasplante en un hospital público.

En este marco, el Centro Coordinador Único de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud, llevará adelante durante junio distintas actividades orientadas a la información y educación sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos en diferentes ámbitos de la sociedad.

La jefa del Cucaier, Rosana Dappen, destacó: "En los últimos dos años se observa un crecimiento sostenido de la actividad, priorizando la donación y el trasplante como parte de una estrategia integral de salud pública. El fortalecimiento del sistema se apoya en la capacitación continua de los equipos de salud, la sensibilización comunitaria y la ampliación de la red de efectores involucrados en los procesos de donación".

En lo que va de 2026, se realizaron en el país 885 trasplantes de órganos y más de 2.000 trasplantes de tejidos, gracias a más de 800 procesos de donación. En Entre Ríos, más de 45 pacientes pudieron acceder este año a una segunda oportunidad de vida gracias a la donación de órganos y tejidos. Además, se brindarán capacitaciones a docentes de todos los niveles en las ciudades de Paraná y San Salvador, en el marco del plan permanente de formación que el Cucaier lleva adelante junto al Consejo General de Educación (CGE) desde hace más de dos décadas. También se realizarán lecturas de cuentos elaborados por alumnas del último año del profesorado de Nivel Inicial del Instituto Santa Teresita en escuelas de Paraná.

Por otra parte, se desarrollarán talleres y charlas destinadas a estudiantes universitarios, personal de salud y trabajadores hospitalarios en distintas ciudades donde funcionan Unidades Coordinadoras de Trasplante de la provincia.