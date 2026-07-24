Bajo el lema “Pronunciamiento de los socios de la SRA, Distrito Entre Ríos”, más de 50 firmantes expresaron de manera contundente la necesidad de respetar la vida institucional de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y sus normas estatutarias, promover una necesaria renovación dirigencial y defender al productor agropecuario de forma independiente a los intereses de la política partidaria.

Asimismo, la declaración enfatiza la importancia de garantizar el fortalecimiento del federalismo y consolidar las voces representativas del interior en la conducción nacional. El documento cuenta con un amplio apoyo institucional en la provincia: entre los firmantes se encuentran los actuales directores del Distrito, un expresidente y exdirectores de la entidad, la mayoría de los delegados zonales y una gran cantidad de socios representativos de la diversidad de razas y actividades productivas de Entre Ríos.

De esta manera, la carta ratifica el respaldo explícito a las candidaturas a directores de Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, en el marco del espacio interno “Renovación con Unidad” que encabeza Marcos Pereda a nivel nacional.