El seguro de desempleo alcanzó a 90.634 trabajadores registrados despedidos sin causa durante el primer semestre del año, según datos de la Seguridad Social. La cifra representa un incremento del 27,4% respecto de las 71.151 altas registradas entre enero y junio de 2025 y refleja el impacto que tuvieron las cesantías en el empleo formal durante ese período.

Los sectores más afectados fueron la industria manufacturera, con 22.766 nuevos beneficiarios; el comercio, con 20.651; y la construcción, con 13.819 altas. En todos los casos se trata de empleados que accedieron a la Prestación por Desempleo tras perder su trabajo por causas no atribuibles al trabajador.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, una vez descontadas las bajas por reinserción laboral o por finalización del beneficio, en junio cobraban el seguro de desempleo 116.641 personas, con un haber promedio de 316.935 pesos.

Crecen los beneficiarios de la prestación

Del total de beneficiarios registrados en junio, 79.045 eran hombres y 37.596 mujeres. La mayor concentración correspondió a la provincia de Buenos Aires, con 49.899 personas, seguida por Córdoba (8.707), Santa Fe (8.326) y la Ciudad de Buenos Aires (7.990).

Si se consideran todas las incorporaciones registradas desde el inicio de la actual gestión nacional, las cifras muestran un fuerte crecimiento de los beneficiarios. Entre las 174.335 altas de 2024, las 153.847 de 2025 y las 90.634 del primer semestre de 2026, un total de 418.816 trabajadores comenzaron a percibir esta prestación en los últimos dos años y medio.

Como referencia, durante 2023 se habían registrado 108.942 altas y en 2022 la cifra había sido de 86.268 beneficiarios.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por motivos ajenos a su voluntad.

Mientras perciben el beneficio —que puede extenderse hasta 12 meses— los trabajadores mantienen el cobro de las asignaciones familiares, conservan la cobertura de la obra social y ese período continúa computándose como antigüedad para la futura jubilación o pensión.

El monto de la prestación disminuye de manera progresiva: durante los primeros cuatro meses se cobra el 100% del beneficio correspondiente; entre el quinto y el octavo mes, el 80%; y desde el noveno hasta el duodécimo mes, el 70%.

Requisitos y cálculo del monto

Para acceder al seguro de desempleo, el trabajador debe acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años previos al despido o a la finalización del contrato laboral. En el caso de empleados eventuales o de temporada, se exige haber trabajado menos de doce meses en ese mismo período y más de 90 días durante el último año.