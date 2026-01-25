En la actualidad, el Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) tiene 1.705 casos activos que sigue de cerca para brindar acompañamiento directo a niños, niñas y adolescentes. Del total, cerca de mil situaciones fueron abordadas durante el 2025, lo que evidencia el aumento en la cantidad de situaciones que vulneran los derechos de los más chicos.

“La mayoría de las intervenciones, específicamente 1.130 casos, corresponden a solicitudes de instituciones educativas, principalmente de gestión pública. En estas situaciones se trabaja estrechamente con directivos, supervisores y la Coordinación del Programa para el Abordaje de Situaciones Educativas Complejas (Pasec), priorizando los casos de interrupción de la trayectoria escolar; entendemos que la inasistencia suele ser un indicador de vulneraciones de derechos más profundas”, resaltó Virginia Castillo responsable del Área.

Además, 69 casos surgieron de la articulación con el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, para acompañar a niños y adolescentes alojados en el dispositivo "Alas Desatadas".

Por otro lado, se registraron 493 casos por demanda espontánea, iniciados tras la evaluación técnica ante inquietudes de vecinos, clubes, referentes barriales e instituciones religiosas. Además, recibieron solicitudes de intervención de otros organismos como el Juzgado de Familia, el Hospital Bicentenario, el Hospital Garrahan y áreas de protección de provincias como Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe.

“La problemática más recurrente está vinculada a la educación, manifestada en la dificultad de algunas familias para sostener la escolaridad de sus hijos. A través de los espacios de escucha sostenidos por nuestro equipo técnico, los estudiantes que han interrumpido sus trayectorias escolares han podido verbalizar otras situaciones graves. En orden de frecuencia, las más detectadas son el maltrato infantil, disfuncionalidades en la dinámica familiar y casos de abuso sexual infantil”, detalló Castillo sobre las causas más frecuentes de intervención.

De acuerdo a lo señalado por la responsable, las intervenciones se realizan a través de tres pilares: “presencia territorial, con más de 104 entrevistas realizadas en CAPS y CIC; acción directa, mediante visitas de seguimiento, acompañamiento familiar y espacios de escucha para los menores; y prevención y capacitación, a través de talleres de Bullying, Crianza Respetuosa y ESI, además de programas provinciales como "Jóvenes protagonistas", donde se utilizan el teatro y el rugby como herramientas para reforzar derechos y obligaciones de los adolescentes”.

El ANAF mantiene contacto diario y fluido con la Coordinación de Copnaf, pero tiene alcances diferentes. El Área interviene desde la integralidad y el territorio, agotando las medidas de protección en el primer nivel de atención, mientras que Copnaf abarca tanto las medidas integrales como las medidas excepcionales, de las cuales muchas se realizaron en conjunto durante 2025— destinadas a la protección de las niñas, niños y adolescentes.

De cara a este año, Virginia Castillo manifestó que “el principal objetivo es el fortalecimiento del sistema local mediante la ampliación del trabajo en red con más instituciones de la ciudad. El proyecto central para este 2026 es la creación de la Mesa Intersectorial por la Niñez y la Adolescencia, que contará con el aval de Unicef y permitirá ampliar el alcance poblacional y temático del área”.

Por último, destacó que es fundamental “garantizar los derechos de las infancias, es una obligación de toda la sociedad; ante cualquier vulneración, es importante involucrarse denunciando en la comisaría más cercana o consultando al equipo de ANAF para asesoramiento”.

¿Qué es el ANAF?

El Área de Niñez, Adolescencia y Familia es el organismo encargado de garantizar la promoción de derechos, la prevención de vulneraciones y el fortalecimiento de la red local para la restitución de esos derechos. Actúa ante solicitudes de instituciones educativas, demandas espontáneas o pedidos de áreas como Género, Accesibilidad, Juventud, Desarrollo Social y Deportes, así como situaciones derivadas de Copnaf o Juzgado de Familia.