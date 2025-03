En la ciudad han crecido año a año las instituciones privadas o de gestión privada. Los clubes más importantes tienen sus colegios primarios y secundarios, también hay otros ligados a la iglesia católica, cada uno de ellos con su identidad y su impronta. Lo cierto es que en medio del conflicto docente que se reitera cada año en Entre Ríos por los sueldos que perciben los encargados de educar a niñas, niños y adolescentes, la incertidumbre de tener o no tener clases ha provocado que una importante cantidad de padres opten por anotar a sus hijos en las instituciones educativas privadas, que suelen garantizar más días de clases que las públicas.

Según los números oficiales de la Secretaría de Escuelas Privadas, hay 4.107 alumnos que concurren a las 14 escuelas primarias de gestión privada, 3.681 alumnos que lo hacen a las 14 escuelas secundarias, 922 van a las 8 Unidades Educativas de Nivel Inicial, y 195 asisten a las 4 escuelas de educación integral. En total, son 8.905 niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad que se educan en instituciones privadas.

En contraposición, los alumnos que asisten a las escuelas públicas de todo el Departamento Gualeguaychú son 18.400 entre todos los niveles y modalidades, aproximadamente 500 de nivel Inicial, 9.900 de primario, 7.300 de nivel secundario y 700 adultos. De ese total, unos 12.000 corresponden a la ciudad, por lo que los alumnos que concurren al sector privado ya representan más de un 40% del total.

En lo que respecta al costo de la educación, sumada a la canasta escolar que promedió en $55.000, las mamás y papás deben desembolsar mes a mes la cuota de la escuela, que además sufre aumentos cada tres meses.

Según la institución que se opte, es el valor de la cuota: “Actualmente el arancel se establece de acuerdo a la Resolución 2.381 de agosto de 2024, hay escuelas que tienen todos los cargos reconocidos y otras que aún no, por eso puede variar. También hay escuelas de cuota cero”, aseguró Carmen Colombo, secretaria de Escuelas Privadas.

En este sentido, profundizó: “Las escuelas que cuentan con todos los cargos docentes reconocidos y pagos por el Consejo General de Educación (CGE) tienen un menor arancel que las que no los tienen, ya que es la institución la que los debe pagar. Hay escuelas de cuota cero, que son las de los barrios más populares, como San Francisco o Munilla, por citar dos. Y después tenés el colegio Las Victorias que es totalmente privado, que no tiene ningún aporte para los cargos docentes, están reconocidos pedagógicamente por el CGE, pero no reciben aportes, entonces a esos maestros y profesores les paga la institución. Es por eso que es más costosa que el resto”.

De acuerdo al relevamiento que realizó Ahora ElDía, efectivamente Las Victorias es el que tiene la cuota más elevada. Para el nivel inicial se ubica en los $290.000, para la primaria $390.000 y para la secundaria $415.000. Vale destacar que es bilingüe y que los alumnos también realizan otras actividades extra curriculares, como natación, además de contar con un doble turno. Si quieren almorzar entre jornada y jornada, se debe desembolsar $120.000 más.

Luego, se ubican algunas otras instituciones como La Salle (ex Villa Malvina) y los colegios de buena parte de los clubes. Por ejemplo, la cuota de la Escuela Ruperto Gelos de Pescadores para la primaria es de $95.000 más tres cuotas de materiales de $20.000 cada una; el arancel mensual de la escuela primaria de Independiente es de $117.000 más un pago único de materiales de $180.000; o la cuota de la escuela de Juventud Unida se ubica en los $70.000; por nombrar algunos de los montos de las instituciones más populares de Gualeguaychú.

Para los bolsillos más modestos, también hay opciones más accesibles, ya que otras escuelas de gestión privada tienen una cuota que va desde los $50.000 a los $20.000, e incluso algunas son de cuota cero.

Además del crecimiento en la matrícula de las instituciones privadas, en los últimos años también se ha observado un aumento en la oferta de actividades extracurriculares. Muchas escuelas han incorporado talleres, con el objetivo de brindar una formación más integral a sus alumnos. Estas propuestas buscan responder a las demandas de las familias que valoran una educación más amplia y diversificada.

Otro aspecto que ha tomado relevancia es la mejora en la infraestructura escolar. Algunas de las instituciones mencionadas han realizado inversiones en nuevos edificios, ampliación de aulas y modernización de equipamiento, con el fin de ofrecer espacios más cómodos y adaptados a las necesidades actuales. Esto ha sido un factor clave para atraer a más estudiantes y consolidar la elección.

A nivel pedagógico, también han comenzado a implementar metodologías innovadoras, como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de plataformas digitales. Estas estrategias buscan optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo una mayor participación de los estudiantes y fomentando su autonomía.

De esta manera, la educación privada ha ido ganando terreno en la ciudad y representa cada vez más una inversión para una importante porción de las familias gualeguaychuenses, en búsqueda de garantizarse la mayor cantidad de días de clases posible, más allá de la calidad y oferta educativa de cada uno o del sentido de pertenencia.