Dado que los pedidos de los legisladores de Unión por la Patria (UxP) para cancelar el evento fueron desoídos, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos se manifiestan para rechazar una vez más las posturas que reivindican la teoría de los dos demonios.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, junto a otros organismos, marcharon a las 16.30 a la Legislatura porteña para repudiar la realización de este acto.

“Decimos que no hubo dos demonios y el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida. Exigimos que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que esa provocación se materialice, que no sólo niega y falsea la verdad histórica sino que ofende la memoria colectiva”, señaló un comunicado que firmaron además la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación Buena Memoria.

En tanto, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) convocaron a un acto de repudio para la misma hora.

“Si el negacionismo facho hace apología del genocidio, nosotros hacemos escrache”, se sumaron desde el Frente de Izquierda.

“Repudiamos el otorgamiento de Cambiemos de la legislatura porteña para tal fin. No al acto en la legislatura porteña. Fueron 30 mil detenidos desaparecidos, niños expropiados y entregados a represores. No a la reivindicación de la tortura y exterminio en centros clandestinos de detención. No fue una guerra, fue un genocidio. Fueron criminales de lesa humanidad”, remarcaron en un comunicado desde el EMVyJ.

“Taty” Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, consideró que desde La Libertad Avanza “quieren reinstalar la teoría de los dos demonios, algo inconcebible a 40 años de democracia” y agregó: “Hubo un solo demonio que es el que tiró vivas a las Madres de los 12 de la Santa Cruz en los vuelos de la muerte, que secuestró a militantes políticas embarazadas, las torturó y se apropiaron de sus bebés”.

“Repudiamos con toda nuestra fuerza este avance de la derecha. Ahí vamos a estar repudiando en la puerta de la Legislatura, exigiendo justicia pero legal, jamás por mano propia”, expresó Almeida.

Desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias calificó como “una vergüenza” la convocatoria de Victoria Villarruel.

Por su parte, el legislador Claudio Morresi (Frente de Todos) dijo que “no es nueva la actitud de la LLA ya que desde que tiene bancas en la Legislatura, ha tenido una posición de acompañamiento y de apoyo a las acciones que se llevaron adelante en la dictadura”.

“Cada 24 de marzo los bloques mayoritarios de la legislatura de los diferentes partidos repudiamos a través de un documento el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y este sector político de Milei, de Villarruel y de los diputados de LLA nunca acompaña esa repudio”, recordó.

Desde la izquierda, la candidata presidencial Myriam Bregman se sumó a los rechazos: “El único sentido que tiene esto es provocar. Villaruel visitaba genocidas, ¿ahora quiere visitar la Legislatura para contarlo?”, dijo en una publicación en su cuenta de Twitter.

La legisladora Alejandrina Barry (PTS/FIT), hija de desaparecidos, también consideró el evento como “una verdadera provocación a 40 años del fin de la dictadura para reivindicar y promover la impunidad de los crímenes más atroces del terrorismo de estado”.

La subsecretaría de Política Estratégica bonaerense y también hija de desaparecidos, Victoria Donda, se preguntó: “¿Ahora reivindican el terrorismo de Estado en la Legislatura porteña? ¿En serio?”.

Desde la Asociación Docente de la ciudad de Buenos Aires (Ademys) adhirieron al repudio del EMVyJ y adelantaron que también estarán presentes el lunes en la manifestación de rechazo a la iniciativa.

La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) Nacional y su secretario general, Hugo Yasky, expresaron también su repudio y preocupación de que la Legislatura porteña “brinde y garantice” un espacio para estos discursos que “van en contra del fortalecimiento de los valores democráticos fundamentales”.

Por su parte, los integrantes de la Asociación Víctor Basterra de Sobrevivientes y Testigos de la ESMA emitieron un comunicado en el que expresaron su “más enérgico repudio y rechazo al acto negacionista del Terrorismo de Estado, a desarrollarse el día lunes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la pretendida consigna de ‘homenaje a las víctimas del terrorismo’”.