El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, ratificó su compromiso de, si es electo el próximo 19 de noviembre en el balotaje, "liderar un gobierno de unidad nacional" e "inaugurar una etapa en la que primará el diálogo, la convivencia democrática y la búsqueda de consensos para resolver los problemas y desafíos" que tiene la Argentina.



Así lo manifestó en una columna publicada este miércoles en el diario Clarín, en la cual el funcionario enumera las 14 máximas que guiarán su eventual administración.



"Del gobierno de unidad nacional a la unión nacional", se titula el texto que lleva la firma del postulante de UxP, donde asegura que, el próximo 19, los argentinos están "convocados a unas elecciones que definirán el rumbo y el futuro del país".



"Como vengo diciendo desde que empezó la campaña, si los argentinos y argentinas me eligen como su próximo presidente, me comprometo a liderar un Gobierno de Unidad Nacional y a inaugurar una etapa en la que primará el diálogo, la convivencia democrática y la búsqueda de consensos para resolver los problemas y desafíos que tenemos como país", sostiene en el inicio de su columna.



Luego, el titular del Palacio de Hacienda enumera las 14 premisas que cumplirá como Presidente, si se impone en la segunda vuelta electoral en la que se enfrentará al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. .



En la primera, Massa afirma que "el Gobierno de Unidad Nacional es el Gobierno de las y los mejores, vengan de donde vengan. En el Gobierno de Unidad Nacional no importa de dónde venís, sino a dónde queremos ir como país".



En ese sentido, el postulante agrega: "Un Gobierno multidisciplinar y multisectorial. No pretende convocar solo a la política. Están convocados empresarios/as, emprendedores/as, expertos/as, sindicalistas, movimientos sociales, etc. Todos los sectores están invitados. Porque Argentina necesita de todos y todas".



Se trata entonces, remarca, de conducir "un Gobierno de diálogo. Es un Gobierno que tendrá el diálogo y la búsqueda de acuerdos y consenso como método".



También, subraya, será "un Gobierno para alcanzar consensos. Es un Gobierno que piensa en el futuro, con capacidad para hacer frente a los grandes desafíos que tenemos como país, resolver los problemas estructurales que acarreamos y definir las políticas de Estado que nos permitirán tener un futuro mejor".



Además, Massa se compromete a realizar "un Gobierno de soluciones. Mientras encontramos más y mejores soluciones, tendremos más capacidad para anticipar y resolver conflictos, y diseñar conjuntamente un mejor futuro".



Por eso, para el candidato de UxP, será "un Gobierno estable y previsible. El Gobierno de Unidad Nacional nos garantiza gobernabilidad, lo que da seguridad, certezas y tranquilidad a las y los argentinos".



El ministro asegura que hará "un Gobierno serio. El objetivo es servir a las personas y a la Patria, priorizando los intereses de todos por sobre los de los políticos o partidarios. Eso dará confianza al mundo y a quienes necesitamos que crean e inviertan en el país".



Massa considera que la próxima administración del país debe ser "un Gobierno federal. Con representación de todas las regiones y provincias del país para saldar las deudas históricas y pensar una Argentina para todas y todos".



"Es un gobierno para ampliar. Es un Gobierno que tendrá la capacidad de corregir lo que haya que corregir, enumera en la novena máxima que expone en el texto de su autoría, y en la décima premisa afirma que planea realizar "un Gobierno de concordia nacional. El Gobierno de unidad es la única opción para dar vuelta la página de una política orientada por los odios personales y salir adelante. Lo otro es el revanchismo, la perpetuación del conflicto y la polarización que obstaculiza el progreso", subraya en otro punto.



En ese sentido, remarca que todo esto puede ser posible "con una oposición constructiva y responsable. Cuando sea presidente, quiero que exista una oposición fuerte, pensante y exigente, que tendrá todas las garantías. Una oposición con la que discutir las grandes políticas de Estado. Que pueda, por ejemplo, debatir con el radicalismo las políticas educativas, con el macrismo la modernización del Estado, con el cordobesismo la descentralización y con la izquierda el plan de emergencia para combatir la violencia machista".



También deja en claro que el Ejecutivo debe gobernar "garantizando y respetando a rajatabla la libertad de prensa y expresión, que es esencial para una democracia sana y plural".



"Quiero ser el presidente de la unión nacional. Quiero inaugurar una nueva etapa en el país, con diálogo, convivencia democrática y búsqueda de consensos", subraya.



Por último, Massa habla de concretar "el fin de la grieta" y afirma que su "sueño" es conducir "un país en el que dejemos atrás las diferencias y la polarización, y en el que todos y todas tiremos para el mismo lado. Un objetivo común: construir un mejor futuro para todas y todos los ciudadanos", publicó Telam.