Mauricio Davico habló con Ahora Cero Radio antes de emitir su voto y calificó a la campaña como “las más embarrada” que ha visto.

“Nunca había visto una campaña tan embarrada, con tanta chicana, atacando a la familia, pero la gente ve las cosas, ya no compra las fake news. Por eso estamos tranquilos, ya gente ya no compra esta maldad con el afán de no perder privilegios. Que sea lo que Dios quiera”, manifestó en esta dirección.

Por otro lado, Davico se mostró tranquilo y contó que logró separar las elecciones dela familia y que el sábado estuvo con sus hijos paseando por costanera.

En tanto, sobre su espacio dijo: “Estamos mucho más consolidados por todo el trabajo que hemos hecho desde Juntos y otros espacios que a último momento decidieron unirse, tenemos esa solidez”.

Davico confesó que le dijo a Frigerio que no era necesario que lo acompañar a votar, en partes porque “no era necesario que acá no iba a pasar nada” y “por las dudas, por cábala”.