Para el periodista económico, los anuncios del gobierno nacional no se pueden reducir a un ajuste fiscal. “Hay que dar señales concretas de cuál va a ser la política económica en los próximos meses”, dijo en su columna semanal.

“Lo está faltando es un plan integral, es decir, no solamente un ajuste fiscal sino que también habría que dar el mensaje integral respecto a cuál va a ser la política económica en los próximos meses”. Para Maximiliano Montenegro, analista económico de AHORA, ese es el mayor problema que hoy presenta el gobierno de Alberto Fernández.

“Acá hay una economía que tiene muchos pesos dando vueltas, y muy poquitos dólares en el Banco Central. Eso genera obviamente que se dispare el dólar y cómo se están frenando los pagos de importaciones para los empresarios que necesitan insumos de todo tipo de productos que se necesitan para el funcionamiento de esta economía, empieza a haber una remarcación de precios y ya no tiene que ver tanto con ese dólar oficial a 130, sino con la expectativa de devaluación o con los dólares libres”, describe el economista.

Para Maximiliano Montenegro, esta situación “ha generado una aceleración inflacionaria muy grande”.

Sobre ese plan que el economista subraya como ausencia en el gobierno nacional “significa no solamente hacia adelante decir ‘que no va a haber un desborde fiscal con el déficit fiscal y que no habrá un desborde de pesos, de emisión monetaria, sino también significa enviar una señal clara de cuál va a ser la política de tasa de interés para remunerar aquellos que se quedan en pesos con sus depósitos en el banco y fundamentalmente dar una señal muy clara de cómo va a hacer esta economía para tener una oferta de dólares mayor en el futuro”.

Maximiliano Montenegro entiende que “si hay una expectativa grande de que habrá una devaluación en el futuro, prefiere quedarse. Es como es aquel empresario de un concesionario de autos hoy no vende los autos y está esperando ver cuál va a ser el precio en las próximas semanas, y lo mismo a alguien que comercializa electrodomésticos o incluso hemos visto eso también denunciado por los supermercadistas, porque las empresas fabricantes le venden cupos de los productos, porque no saben a qué precios marcarlos”. “Por lo tanto -destaca- esa incertidumbre que está ocurriendo en la economía y que lleva a un enfriamiento acelerado y un riesgo de que la inflación se espiralice debe ser disipado con un plan que por ahora no se ve”.

El riesgo que se está midiendo, anticipa el analista, es “que el Banco Central termine devaluando el precio que ha quedado más atrasado de todos en esta economía que es el dólar oficial”. En ese sentido, describió: “En los últimos doce meses la inflación fue de un 64% y el dólar oficial subió 28%. Entonces si en este contexto encima hay un salto del tipo de cambio oficial eso puede significar una aceleración inflacionaria sobre ese 80% de inflación que ya es piso para este año a esta altura”.